Carta desde Madrid

Te escribo sobre duelos y quebrantos. Hoy el presidente del gobierno español anunció que pedirá al Congreso de los diputados, y ya se sabe que este aprobará, la sexta y última prórroga del estado de alarma, que vencerá el próximo 21 de junio. Ello porque las cifras de nuevos contagiados han disminuido sensiblemente y son menores que las de los dados de alta; también el número de los muertos ha bajado, ha habido días que fueron más de novecientos y ahora están por debajo de cincuenta.

Digamos que el proceso de confinamiento y los otros protocolos sanitarios han dado resultados y que tiene sustento la aspiración de abrir el país para el verano europeo. En un país que recibe el doble de turistas que su población y donde este rubro representa más del 13% de su PBI, el confinamiento tiene efectos devastadores para la economía.

Pero quizá lo más interesante de ver ahora en esta sociedad es que, superados por el alivio y la esperanza en los peores momentos del virus, emergen nuevas víctimas o, mejor dicho, se revelan unas nuevas: los deudos de quienes partieron de este mundo sin que sus cercanos pudiesen abrazarlos o cogerles la mano. Ellos, que tampoco pudieron enterrarlos bien, al principio, y durante semanas, cuando apenas tres personas podían acompañar el féretro.

Nada está más incorporado en la conciencia de los pueblos que el ritual que debe acompañar la muerte y el duelo. Leyendo en diarios y revistas los testimonios de tantos que no pudieron hacer el duelo, cómo no pensar en el mito de Antígona, aquella mujer que desafía a su tío el rey de Tebas para dar sepultura a su hermano, rebelado contra este rey y muerto. No concibe Antígona que el cuerpo de su hermano quede expuesto al viento, la lluvia y devorado por animales. El extremo de esta creencia de respetar el duelo y enterrar a los muertos lleva a Antígona a su propia muerte.

Quedará en muchos un dolor que recién emerge y que aparecerá en todos los países cuando lo peor haya pasado, como para recordarnos nuestra común naturaleza humana, que nos hace compartir miedos y duelos. Un abrazo.

Joselo García Belaunde