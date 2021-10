En los últimos 15 años, Cerro Verde benefició a la región arequipeña al pagar más de US$ 1.746 millones de canon minero

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), durante el año 2020, la recaudación tributaria de Arequipa fue de S/ 2.190 millones. Si bien esta cifra se vio reducida frente al 2019, debido a la pandemia, la región pudo sostener su recaudación gracias a las empresas comprometidas con cumplir con su responsabilidad fiscal.

Una de ellas fue Cerro Verde, la empresa arequipeña que pagó US$ 149 millones en impuestos. Esta cifra representa el 24% de la recaudación total de Arequipa. Además, sus aportes por canon y regalías, distribuidos en dicha región, ascienden a US$ 50 millones y US$ 26 millones respectivamente solo en el 2020.

Aportes de Cerro Verde

Impacto en el PBI 2020

· Cerro Verde generó un impacto de 1.7% (US$3.560 millones) al PBI nacional.

· La empresa produjo un impacto de 26 % (US$2.059 millones) al PBI de Arequipa.

Otros aportes

· De manera directa e indirecta, generó más de 100 mil puestos de trabajo en los últimos años.

· Pagó US$ 1.746 millones como aporte por canon entre el 2005 y 2020

· Cerro Verde dio aportes voluntarios de US$ 234 millones entre el 2005 y 2020

· Realizó el pago de US$4.353 millones en impuestos entre el 2005 y 2020

Infraestructura entregada por Cerro Verde

· Autopista regional

· 5 intercambios viales

· 24 instituciones educativas mejoradas

· 2 centros de salud

· 2 centros sociales

· 315 comedores populares mejorados

· 2 plantas de tratamiento de agua potable

· 1 planta de tratamiento de aguas residuales

Para Cerro Verde, una ciudad en constante crecimiento necesita de infraestructura que satisfaga las necesidades de su población. Por esta razón, la empresa trabaja junto con las autoridades para mejorar y facilitar su desarrollo en Arequipa.

Por ejemplo, construyeron la autopista regional AR-115; los intercambios viales Palomar, Francisco Mostajo, Los Incas, Daniel Alcides Carrión y Venezuela; los puentes Tiabaya y Tingo; la Interconexión vial El Golfo, y donaron material de construcción para la Variante Tramo III.

Además, para optimizar la calidad de vida de los arequipeños, la empresa amplió y mejoró el sistema de agua potable que hoy abastece a por lo menos 350.000 pobladores, y el sistema de desagüe en varios distritos de Arequipa. Asimismo, construyó el Sistema de tratamiento de agua residual La Enlozada, también participó en el financiamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales La Escalerilla. La inversión realizada en estos últimos años en temas de agua y desagüe superan los US$700 millones.

En otros sectores, como salud y educación, Cerro Verde mejoró la infraestructura de 24 instituciones educativas en diversos distritos de la región y contribuyó a la mejora de centros de salud en algunos distritos., el albergue de Chilpinilla, el comedor y la cocina del colegio San Antonio de Yarabamba, y la comisaría de Congata. También, mejoró 315 comedores populares para beneficiar a la población más vulnerable de Arequipa.

[Publirreportaje]