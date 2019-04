Kurt Cobain: Las 10 canciones más populares con Nirvana en YouTube [VIDEOS]

Kurt Cobain fue un popular cantante, músico y compositor norteamericano. Conocido mundialmente por su trabajo en la banda grunge Nirvana, la cual formó junto a Krist Novoselic en el año 1985, decidió quitarse la vida un 5 de abril de 1994.

Kurt nunca tuvo una vida fácil, sin embargo fue en el auge de su música, cuando la depresión más caló en él. Sus problemas mentales, sumados a su adicción a las drogas le terminaron jugando en contra cuando tomó su escopeta y se disparó en la cabeza.

El vacío que dejó Cobain no ha sido cubierto por ningún otro artista, a pesar de la tristeza que causó su muerte eso no lo borró del mapa, si no hizo más grande su leyenda.

El arte de Cobain trasciende la música. Su rebeldía, pundonor, esfuerzo y locura, lo convirtieron en uno de los primeros artistas en dar un paso al frente contra la homofobia y el machismo.

"Me gustaría deshacerme de los homofóbicos, sexistas y racistas de nuestra audiencia. Sé que están ahí y me molesta", es una de la frases más memorables de Kurt Cobain.

Kurt, el ícono del rock de la generación X

Kurt Cobain le dio voz a toda una generación. Las canciones compuestas con su banda Nirvana como 'Smells Like Teen Spirit', 'Come As You Are' o 'The Man Who Sold The World' se volvieron en reales himnos para millones de adolescentes.

A pesar que dejó muda a toda esta gente cuando se disparó en la cabeza, ellos nunca le reclamaron el acto, muchos defendieron lo que hizo, señalando que él solo buscaba otra vida. La fama, drogas y depresión arrancaron tal vez a uno de los artistas más queridos de la historia.

En el tema 'I Hate Myseld and Want To Die' del álbum In Utero, Kurt Cobain dio una clara señal de sus ganas de quitarse la vida, y a pesar que muchos pensaron que era solo por el personaje rebelde que el cantante llevaba, finalmente sí lo hizo.

"Frances y Courtney, estaré en su altar. Por favor, Courtney, sigue adelante. Por Frances, por su vida, que será mucho más feliz sin mí. ¡Las quiero! ¡Las quiero!", fueron las palabras que escribió en su carta final.

Canciones de Kurt Cobain con Nirvana

¿Por qué Kurt Cobain sigue vigente a pesar de ya no estar presente? Sus temas con Nirvana siempre serán recordados, y los números en Youtube así lo confirman.

Estas son las 10 canciones más escuchadas de Nirvana en Youtube.

10. Sliver de Incesticide (1990).

El tema es una "autobiografía" de Kurt Cobain, sobre un incidente en su infancia. El tema fue lanzado en 1990. En 1993 alcanzó el puesto 19 de la lista de Canciones de Rock Moderno.

9. You Know You’re Right del álbum Nirvana (2002).

La canción que vio la luz en el 2002, ocho años después de haber sido grabada, desató una batalla legal entre la viuda de Kurt Cobain, Courtney Love y los exintegrantes de Nirvana, Grohl y Novoselic.

Courtney Love deseaba que el tema sea una canción extra en un álbum, sin embargo los Nirvana deseaban que se haga en un box set. Finalmente la opción de Love fue la ganadora.

8. All Apologies de In Utero (1993).

La canción final del álbum In Utero de Nirvana fue un éxito. El tema se logró ubicar en el primer puesto de la lista estadounidense de los "Billboard Hoy Modern Rock Tracks".

7. About A Girl del álbum Bleach (1989).

El tercer tema del álbum 'Bleach', publicado en 1989 fue inspirado en la exnovia de Kurt Cobain, Tracy Marander, con quien sostenía una relación tóxica.En el legendario MTV Unplugged de Nirvana, la canción se popularizó.

6. In Bloom de Nevermind (1992).

La canción de Nirvana estuvo dirigida a los que no seguían, ni entendían el mensaje de la banda. Fue una sorpresa que el tema llegara a la quinta posicipon de la lista de "Us Mainstream Rock".

5. Lithium del álbum Nevermind (1992).

Una de las canciones con temática suicida más recordada de la historia es sin duda 'Lithium', tema que relata la experiencia de un hombre que acude a la religión en medio de impulsos suicidas.

La canción escrita por Kurt Cobain llegó al puesto 64 en los 'Billboard Hot 100' de Estados Unidos y a número 11 de los singles de Reino Unido.

4. Heart Shaped Box de In Utero (1993).

La canción 'Heart-shaped Box' de Nirvana llegó al número uno en Reino Unido. El recordado videoclip fue dirigido por Anton Corbjin, reconocido artista, quien también estuvo a cargo de grabaciones de Depeche Mode y Joy Division.

3. The Man Who Sold the World del MTV Unplugged (1993).

El tema de David Bowie, fue interpretado por Nirvana en su MTV Unplugged de 1993, logrando un éxito rotundo a pesar de ser un cover. Fue una de las canciones más reproducidas en canales de televisión musicales como MTV.

2. Come As You Are del álbum Nevermind (1991).

La historia de este tema es curioso, pues a Kurt Cobain no le gustaba, sin embargo terminó siendo uno de los himnos de Nirvana. Alrededor de esta canción se creó una polémica, pues muchos encontrar un gran parecido al tema 'Eighties' de Killing Joke.

1. Smell Like Teen Spirit de Nevermind (1991)

Hay poco que decir que ya no se haya dicho sobre 'Smell Like Teen Spirit'. Es una de las canciones más populares de la historia del rock y la que catapultó a la fama a Nirvana.

El tema marcó un antes y un después en el grunge, pues los jóvenes alrededor del mundo escucharon por primera vez un tema de este género. El resto es historia.