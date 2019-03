Talara: ganadora de Gaviotas de Plata hizo delirar a miles en concierto

Durante serenata por 63 aniversario de provincia de Talara, en Piura, Susan Ochoa aconsejó a jóvenes con talento al canto a luchar pos sus ideales y dedicó triunfo en Chile a todos los peruanos.

En una de sus primeras presentaciones tras ganar dos Gaviotas de Plata en el festival de Viña del Mar, la cantante nacional, hizo delirar a miles de talareños con sus canciones como “Una hembra no llora”, “Por ti” y “Ya no más” entre otros, durante la serenata por ese importante evento.

Desde muy temprano, miles de personas abarrotaron la plaza Miguel Grau de esta ciudad, para ocupar un sitio privilegiado y así poder disfrutar durante la serenata, de la inconfundible voz de la ganadora del festival de Viña del Mar.

Los gritos y aplausos de los miles de talareños, no se hicieron esperar luego que el animador del evento, anunciara el ingreso de la popular cantante lambayecana, quien inició su presentación artística con “La gata bajo la lluvia”, para luego continuar con “Ya te olvide” y finalmente interpretar los éxitos que la hicieron famosa como “Así fue”, “Una hembra no llora”, “Por ti” y “Ya no más”.

La artista, culminó su presentación aconsejando a la juventud talareña: “no ha sido fácil lograr lo que se ha obtenido en Viña del Mar, detrás de esos premios hay un montón de gente y por ello los premios no son míos sino de todos el Perú” dijo Susan Ochoa al despedirse de su presentación en el evento.