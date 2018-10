Spotify tomaría medidas contra usuarios que usen planes familiares falsos

La compañía sueca más popular del momento, Spotify, realizaría algunas medidas drásticas contra algunos usuarios que utilicen las cuentas familiares Premium falsos, debido a que detectaron personas que no vivirían en un mismo lugar y compraron esta opción para tener menor costo en la suscripción.

El plan familiar de la empresa fue creado para que un usuario, junto a otras cinco personas que vivan en un mismo domicilio, puedan gozar de los servicios de música streaming a un menor precio, sin embargo, al parecer, existen personas que utilizan este método para sin confirmar la dirección de domicilio mediante el GPS.

“Spotify está enviando un correo electrónico a algunos usuarios de los planes familiares que solicitan sus ubicaciones de GPS para confirmar que viven en la misma ubicación”, explicó la compañía al portal web informativo, ‘The Vergue’.

Asimismo, un grupo de usuarios de Estados Unidos y Alemania recibieron correos electrónicos de Spotify para indicar su confirmación de dirección mediante GPS, pero la mayoría fueron recibido con desprecio, ya que los suscriptores afirman que no todas las familias viven juntas.

No obstante, desde la compañía manifestaron que antes de suscribirse a este plan, en las letras pequeñas aclara que esta opción solo está disponible solo para “usted y hasta cinco personas que residen en su misma dirección”.

Hasta el momento, Spotify no ha comunicado si optará con la cancelación de los suscriptores que no siguen las reglas del plan familiar.

“Spotify está probando mejoras en la experiencia de usuario Premium para familias en mercados seleccionados. Siempre estamos probando nuevos productos y experiencias en Spotify, pero no tenemos nuevas noticias que compartir respecto a esta prueba en particular por ahora”, finalizó.

@Spotify Why do you need my GPS location to continue offering me a "Premium discount"? I pay for the family plan and it should not matter where my family lives. Will you cancel my account if my family gets too far from each other? #wtf #fail pic.twitter.com/HauQtHXSUA