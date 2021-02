DolarToday: precio del dólar este jueves 4 de febrero del 2021 en Venezuela

El precio del dólar en Venezuela hoy jueves 4 de febrero del 2021, según la página del DolarToday se encuentra en 1.800.137,29 bolívares. Las cuentas Monitor Dólar también publican sus reportes del tipo de cambio en Instagram y Twitter.

Comparando el tipo de cambio en Venezuela de ayer miércoles, hoy aumentó o descendió en 71.239,75 unidades según el portal DolarToday.

Estas son cifras del dólar paralelo, mientras que el Banco Central de Venezuela (BCV) controla los valores oficiales de los tipos de cambio en la divisa venezolana.

El precio del dólar en Venezuela se ubica en Bs. 1.800.137,29, según DolarToday. En la siguiente tabla conoce el tipo de cambio en diversas cantidades:

5 USD Bs. 9.000.686,45 10 USD Bs. 18.001.372,90 20 USD Bs. 36.002.745,80 50 USD Bs. 90.006.864,50 100 USD Bs. 180.013.729,00 500 USD Bs. 900.068.645,00 1000 USD Bs. 1.800.137.290,00

Monitor Dólar: precio del dólar en Venezuela

El precio del dólar hoy jueves 4 de febrero del 2021 según la cuenta Monitor Dólar Web es Bs. S. 1.783.239,97.

Dólar paralelo en Venezuela

Conoce cómo va el precio dólar en Venezuela según la gráfica del dólar libre en Venezuela.

La vicepresidenta del Parlamento de Venezuela, Iris Varela, exhortó este miércoles 3 de febrero a las autoridades a detener al opositor Juan Guaidó, quien —según ella— cometió delitos “en flagrancia”. Además, la diputada aseguró que, de encontrarse con él, lo detendría y lo llevaría ante la justicia.

“Aprovecho (...) para exhortar públicamente al Poder Judicial y al Ministerio Público, (y decirles) qué ha pasado, que me expliquen” los motivos del porqué no se ha detenido a Guaidó, dijo en una entrevista con el canal privado Globovisión.

Varela exigió a ambos organismos explicaciones sobre “el motivo por el cual a un sujeto que está cometiendo delito en flagrancia no se le detiene, mientras que hay tanto privado de libertad en el país que no ha estado en flagrancia y que no se le garantiza su derecho a ser juzgado en libertad”.

El chavismo acusa a Guaidó, entre otras cosas, de usurpar funciones luego de haberse proclamado como presidente interino en 2019 al desconocer el mandato de Nicolás Maduro tras su reelección en unos cuestionados comicios, y de robarse recursos del Estado venezolano en el exterior.