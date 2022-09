Un hombre ingresó a la panadería donde trabajaba su expareja para cometer un feminicidio. El incidente ocurrió alrededor de las 6.20 a. m. en una panadería ubicada en la localidad de Hermosa, Buenos Aires, Argentina.

El sujeto de 65 años de edad, identificado como Hugo Antonio Marchi, acudió en un vehículo, en horas de la mañana, cuando aún el negocio no había abierto. Luego de estacionarse, entró al local y asesinó a la mujer.

Según las declaraciones de sus amistades, ambos tuvieron una relación de pareja de casi 10 años que culminó hace más de un mes. Además, dijeron que el hombre agredía verbalmente y acosaba a la víctima.

“Ella me dijo que se había separado. ‘Vamos, fuerza’, le decía cuando me contó. Después me enteré de que él la insultaba cuando se maquillaba. Las chicas que pasen por esto, que hablen (...)”, expresó una amistad de la víctima a los medios locales.

PUEDES VER: Pantalla gigante se desplomó en pleno concierto y cayó sobre cantante

Posteriormente, un amigo de la víctima logró salir corriendo de la tienda para solicitar ayuda y los vecinos de la zona, tras escuchar varios disparos dentro del local, alertaron inmediatamente a las autoridades, quienes al ingresar encontraron muertos a ambos, ya que, con el fin de evitar ir a prisión y pagar su delito, Marchi se suicidó disparándose.