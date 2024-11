Escapan más de 40 monos de laboratorio de investigaciones médicas en Estados Unidos

Cuarenta y tres macacos rhesus escaparon de un laboratorio de investigación médica en Carolina del Sur y generaron preocupación entre los habitantes cercanos. La fuga ocurrió en las instalaciones de Alpha Genesis, un complejo especializado en experimentación con primates. Las autoridades locales han asegurado que los animales no representan una amenaza significativa para el público y han tomado medidas para su recaptura.

El jefe de policía de Yemassee, Gregory Alexander, informó que los monos son "inofensivos y un poco asustadizos" y que "no están infectados con ninguna enfermedad". Sin embargo, ha recomendado a los residentes que mantengan puertas y ventanas cerradas como precaución, así como que informen al 911 si avistan a alguno de los primates.

¿Cómo escaparon los monos del laboratorio?

La fuga se originó cuando un empleado nuevo no cerró correctamente una cabina, lo que permitió que los macacos rhesus salieran del recinto. Normalmente, Alpha Genesis maneja estas situaciones internamente, pero esta vez, los primates se alejaron de las instalaciones, ubicadas a aproximadamente 1,6 kilómetros del centro de Yemassee. "Los entrenadores los conocen bien y generalmente pueden hacer que regresen ofreciéndoles fruta o un pequeño obsequio", indicó Alexander en una entrevista con The Associated Press.

Medidas para la recaptura de los monos en Estados Unidos

Para asegurar la recaptura, Alpha Genesis ha desplegado un equipo de rastreo que incluye trampas y cámaras de imagen térmica, las cuales ayudarán a localizar a los monos en áreas circundantes. Según las autoridades, aunque el riesgo es mínimo, es importante que los residentes sigan las recomendaciones de seguridad mientras continúan los esfuerzos para capturarlos.

Historial de fugas en Alpha Genesis

Este incidente no es aislado. Alpha Genesis ya enfrentó situaciones similares en el pasado: en 2018, fue multada con 12.600 dólares debido a la fuga de varios primates, junto con irregularidades en las condiciones de alojamiento y suministro de agua. Años atrás, en 2014 y 2016, se reportaron fugas de 26 y 19 primates, respectivamente, lo que ha generado cuestionamientos sobre la seguridad del complejo.