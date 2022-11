Mundo 29 NOV 2022 | 15:42 h

Un joven sufrió la amputación de sus 2 piernas tras comer sobras de comida del día anterior

Luego de comer tallarines, pollo y otros restos del día anterior, el joven empezó a sentirse mal y fue llevado de emergencia a un hospital, donde todo empeoró, en Estados Unidos.

El hecho fue divulgado por la revista especializada The New England Journal of Medicine. Foto: composición LR/Pexels/DeRechupete/referencial