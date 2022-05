El debate definitivo fue escenario para que los candidatos a las elecciones presidenciales de Colombia, Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, compartieran sus planes de gobierno. No obstante, en medio de la discusión de propuestas, surgieron ataques personales y disputas entre los aspirantes que buscan ser el sucesor de Iván Duque en la Casa de Nariño. Rodolfo Hernández, por motivos de agenda, no pudo asistir.

Durante los primeros minutos del debate, que duró casi tres horas, no hubo polémica entre los protagonistas. Sin embargo, al tocar el tema del Clan del Golfo, Federico Gutiérrez no dudó en lanzar una grave acusación contra la campaña de Gustavo Petro.

“Lo que sí es muy grave es ver cómo el Clan del Golfo, en muchas regiones, les dice a las comunidades que tienen que votar por Petro y que no puede aparecer un solo voto por Fico”, declaró el candidato del Equipo por Colombia, según recogió Revista Semana.

Petro, pidiendo derecho a réplica, lanzó otra acusación contra su adversario. “El Clan del Golfo está ligado a la Oficina. Tiene un nombre de ciudad que no quiero mencionar porque no traiciono. Uno de los integrantes de esa oficina fue parte de su gobierno, Federico”, expresó.

Gutiérrez se defendió sacando a relucir sus cifras de seguridad y aseguró que la acusación es un invento de la campaña de Petro. Mientras tanto, Petro continuaba insistiendo con su postura.

Después, entre los mismos aspirantes, se encendió la controversia por las acusaciones de infiltración a su campaña de Gutiérrez contra Petro. Frente a estos actos, ambos discutieron sin respetar su turno para intervenir durante el debate.

“La filtración no es a su campaña, es a las bandas criminales, a menos que se confundan. Están comprando votos en este momento en Colombia, eso fue lo que dijo el abogado. Está allí para judicializar todo comprador de votos que se encuentre y le hemos pedido a la ciudadanía, precisamente”, sostuvo Petro.

Gutiérrez alegó que la confesión del abogado Miguel Ángel del Río en entrevista con Revista Semana fue precisa. “Otra cosa es que distraigas la atención, pero lo dijo públicamente”, expresó el candidato de la centroderecha.

“Sería aburridísimo escuchar ese tipo de conversaciones, si algún día se nos ocurriese. No ganaríamos nada con eso. Estamos es cazando judicialmente a los compradores de votos en Colombia”, subrayó el candidato del Pacto Histórico, tratando de convencerlo de que no infiltró la campaña de su oponente.

Otra disputa se registró entre Gutiérrez y Sergio Fajardo por Ariel Ávila, senador electo de la Coalición Centro Esperanza, que adelanta una “campaña anti Fico” para desanimar un voto a favor del líder de centroderecha.

“Sergio, ¿está de acuerdo con el juego sucio de una campaña a otra, o con los ataques, o que alguien de su campaña se dedique a agredir? ¿Considera eso ético y sería capaz de cuestionar esas actuaciones?”, cuestionó Fico.

Los candidatos debatieron durante casi tres horas a escasos cinco días para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. Foto: El Tiempo

Ante ello, el candidato del centro comentó sobre Ávila y lo respaldo de la crítica de Gutiérrez. Previamente, se desmarcó de la estrategia.

“Él tiene una confrontación política con la figura del Centro Democrático, yo no he creado ninguna estructura de ataque”, detalló. “Si Ariel Ávila dice mentiras sobre los clanes que apoyan a Fico, que las desmientan. Yo no tengo testaferros, ni financiadores ocultos y no filtro noticias”, añadió.

Luego, entre Petro y Fajardo se generó una dura y larga lucha por sus propuestas de pensiones, ya que son muy similares y basadas en un modelo de pilares. No obstante, difirieron en la financiación del subsidio de medio salario mínimo para adultos mayores que no lograron la pensión.

Finalmente, el desaparecido expresidente venezolano Hugo Chávez fue motivo de un altercado entre Petro y Gutiérrez. De acuerdo al líder del Pacto Histórico, el régimen del país vecino basó su soporte económico en petróleo. De esa manera, argumentó que su propuesta es contraria.

Gutiérrez, en tanto, afirmó que lo que hizo Petro fue “minimizar” un problema como el de Venezuela.

“Como si fuera simplemente un tema de un modelo económico alrededor de hidrocarburos. Ahí se ve, pero yo recuerdo que admirabas mucho ese modelo con el que acabaron con Venezuela”, contestó.