“No sabía que estaba delante de una asesina”: habló la vecina que asistió a Lucio Dupuy

A cuatro días del crimen contra Lucio Dupuy, han aparecido nuevas detalles sobre el infanticidio del niño de 5 años, quien murió como consecuencia de quemaduras de cigarro y golpes en La Pampa, Argentina. Haydé, una vecina de la zona, ha dado declaraciones al medio televisivo C5N.

“Ese día, estaba haciendo la comida, estaba con mis dos nietas y sentí gritos. Me asomé por la ventana y vi una mujer con un nene en los brazos. Un vecino salió, le preguntó qué pasaba y la mujer dijo: ‘Ayúdame, ayúdame, que se me muere’”, contó Haydé.

De acuerdo a la mujer, todo ocurrió cerca a la puerta del centro de salud del barrio, el cual se encuentra ubicado a 200 metros de la casa donde vivía el menor. Además, aseguró que la mujer que llevaba en sus brazos a Lucio, “no decía que era su hijo, decía que era su hermanito”.

“Le dije que la salita estaba cerrada y que vaya a la Policía, que ahí la podían ayudar. Fue corriendo y ahí le dijeron que no podían ayudarla y llamaron a la ambulancia, pero llegó tarde”, narró la vecina.

PUEDES VER: Ciclista queda cuadripléjico durante competición y sus amigos le dan una enorme sorpresa

También, habló sobre los movimientos que hicieron los demás vecinos para ayudar a reanimar al niño. “Lo vi muy pálido, le toqué las manitos y estaba helado. Sebas (otro vecino) le hizo respiración boca a boca, le apretó el pechito y nada. Entonces se cruzó mi otra vecina que es enfermera retirada, le hizo RCP otra vez y respiró”, detalló.

“Sebas con su mamá y la mamá (de Lucio) lo llevaron al Hospital Evita. A la media hora vino la mamá (del vecino) a avisarme que el nene había fallecido”, añadió. Y recalcó un detalle desgarrador: “La mamá, en vez de quedarse en el hospital, le pidió a la mamá de Sebas que la trajera porque tenía que estar urgente en la casa”.

Foto: Página12

Haydé comentó en detalle lo que decía la mamá de Lucio. “Estuve con ella, me agarró del brazo diciéndome que la ayudara porque se moría el hermano. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que no sabía, que había salido cinco minutos y que cuando volvió, la casa estaba revuelta y el nene tirado en el patio”, narró

Asimismo, denunció que el centro de salud se hallaba cerrado por la noche aquel viernes 26 de noviembre, incluso estuvo en desacuerdo con la Policía. “No quiero que la Policía mienta, dijeron que le habían hecho respiración boca a boca, pero no hicieron eso, lo hizo mi vecino. No lo tocaron, ni se arrimaron”, manifestó Haydé.

“Hicimos todo lo posible, el nene respiró, iba respirando y murió en el hospital”, expresó triste.

Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez, están en detención con prisión preventiva como sospechosas del crimen. La primera está acusada por homicidio calificado por el vínculo y la segunda por homicidio.