Kremlin: Pandora Papers revelan que EE. UU. es el paraíso fiscal más grande del mundo

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, declaró que el Kremlin no ve nada “especial” en los Papeles de Pandora, como tampoco ve supuestas riquezas ocultas del entorno más cercano del presidente Vladimir Putin. Sin embargo, apuntó que la filtración señala a Estados Unidos como el paraíso fiscal más grande del mundo.

Los llamados Papeles de Pandora (Pandora Papers) es una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) basada en documentos filtrados sobre cuentas opacas en paraísos fiscales.

“[En esos Papeles] no hemos visto ninguna riqueza oculta del entorno más cercano de Putin. No sé cuánto tiempo continuará la filtración, pero por ahora no hemos visto nada especial”, dijo Peskov en una rueda de prensa donde se le pidió comentar las informaciones sobre las presuntas riquezas ocultas de las personas del entorno más cercano de Putin.

El portavoz señaló que el Kremlin tampoco ve razones para abrir una investigación tras publicarse este informe.

“Aún no está claro qué tipo de información es, surgen preguntas y no se sabe si se puede confiar en esa información… pero no significa que sea una razón para abril una investigación, primero debe aparecer una publicación seria”, señaló Peskov, al agregar que lo publicado hasta ahora es un “conjunto de afirmaciones gratuitas”.

“Quizá lo único que salta a la vista [en la investigación] es la prueba de que Estados Unidos, efectivamente, es la principal laguna tributaria a nivel mundial, lo que no se corresponde en nada con sus declaraciones sobre la intención de luchar contra la corrupción y las evasiones fiscales. Esa es la realidad”, subrayó el portavoz de la Presidencia rusa.

Lejos de los paisajes de montaña suizos o de las playas paradisíacas de las Bahamas, varios estados rurales de Estados Unidos son paraísos fiscales que flexibilizan su legislación para atraer capitales, como Dakota del Sur, que salta a la luz en los Pandora Papers.

Secreto tributario, regímenes que permiten a empresas eludir el pago de impuestos, o a particulares evitar pagos durante una sucesión... Estos estados compiten por atraer fondos, estadounidenses y extranjeros.

Estados Unidos ocupa así el lugar 25 del ránking 2020 de paraísos fiscales de la ONG Tax Justice Network. En términos de opacidad financiera, la mayor potencia mundial ocupa una plaza en el podio, con la ‘medalla de plata’, justo detrás de las islas Caimán.

