El martes 23 de marzo, el buque Ever Given de 224.000 toneladas con 22.000 contenedores a bordo quedó atascado en el Canal de Suez, debido a las condiciones meteorológicas de fuertes vientos. Según informaron las autoridades, más de 200 barcos no pueden completar sus entregas por el bloqueo.

Expertos catalogaron el evento como el mayor atasco mundial de tráfico marítimo y advirtieron un posible desabastecimiento si el buque sigue encallado .

El jueves 25 de marzo, el equipo de Smit Salvage, compañía especializada en la gestión de emergencias en el mar, analizaron una serie de factores para determinar cuál es la mejor manera de desencallar el buque.

“Examinamos la cantidad de petróleo que contiene, la cantidad de agua, son cálculos complejos”, precisó Peter Berdowski, director ejecutivo de Boskalis, empresa reconocida por participar en el rescate del Costa Concordia. Asimismo, es propietaria de Smit Salvage.

De acuerdo a Berdowski, la operación para liberar al Ever Given consistiría en descargar la mayor cantidad del peso, mientras que en tierra firme operarios retiran arena que rodea la proa; sin embargo, señaló que esto podría tardar “días o incluso semanas”.

Ever Given. Foto: EFE

“Es como una enorme ballena varada. Es un peso enorme en la arena. Podríamos tener que trabajar con una combinación de reducción de la carga sacando contenedores, aceite y agua del barco; remolcadores y dragado de arena”, indicó en declaraciones para un programa de televisión holandés.

En tanto, Sal Mercogliano, experto en historia marítima de la Universidad de Campbell de Estados Unidos, recomendó mantener la estabilidad del buque al momento de aligerar carga, debido a que un retiro desproporcionado de la carga podría causar serios daños a la embarcación.

“Tendrían que traer grandes grúas flotantes, y calcular la estabilidad del buque para determinar cómo afectaría a su estabilidad. (...) En el peor de los casos, el barco se puede partir por la mitad debido a la distribución (desigual) del peso ”, detalló.

Por otro lado, Shoei Kisen Kaisha, empresa japonesa propietaria del buque, comunicó que está coordinando con las autoridades del Canal de Suez para regresar a flote al portacontenedores, no obstante, afirmó que el procedimiento es “extremadamente difícil”.

Por último, una posible solución para desencallar Ever Given provendría de la naturaleza, ya que las autoridades meteorológicas de Egipto pronosticaron una marea alta para el domingo 28; sin embargo, también prevén una tormenta marina para este fin de semana, lo que ocasionará una interrupción de la navegación marina.