Legalización del aborto en Argentina, portada en los medios del mundo

El Senado de Argentina aprobó la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, una decisión histórica que convierte el país en uno de los pioneros de las conquistas sociales en América Latina.

La legalización del aborto, un proyecto del presidente de centro-izquierda Alberto Fernández, había recibido una media sanción de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre, y este miércoles obtuvo el voto a favor de 38 senadores, con otros 29 en contra y una abstención, un resultado bastante más holgado de lo previsto.

Este hito en la región es portada en los principales medios del mundo como El País de España, Liberation y Le Monde de Francia, la BBC y The Guardian del Reino Unido, The New York Times y CNN.

El País destacó el acontecimiento que, considera el medio, puede abrir las puertas para que más países de América Latina se decidan a legalizar la práctica de manera segura.

Foto: Captura de BBC

Liberation tituló: “ Argentina finalmente legaliza el aborto, el resto de América Latina se queda atrás”, en referencia a que la práctica es considerada tabú en la región, donde se realizan cerca de dos millones de abortos ilegales por año.

The New York Times consideró esta aprobación como un “hito en la región conservadora”, mientras Le Monde lo calificó como un “voto histórico a favor del aborto”.

El voto en la madrugada fue acompañado por miles de militantes feministas, que saltaron y lloraron de emoción tras más de 12 horas de espera en las afueras del Congreso. Además de las que estaban en la plaza, muchas otras salieron a sus balcones a festejar.

Foto: Captura de El País

Un proyecto para legalizar el aborto había sido aprobado en 2018 por la Cámara de Diputados, pero rechazado en el Senado. El cambio fue posible gracias a la campaña protagonizada por miles de jóvenes y colectivos de mujeres, la llamada marea verde.

Con la aprobación de este miércoles, Argentina, país natal del papa Francisco, se convierte ahora en el más grande de América Latina en legalizar el aborto libre, que también está permitido en Uruguay, Cuba y Guyana. En México está permitido en el Estado de Oaxaca y Ciudad de México.

Foto: Captura de CNN

Hasta ahora en Argentina el aborto sólo se permitía en caso de violación o de riesgo de vida para la mujer, según una legislación de 1921. El presidente Alberto Fernández, cercano a Francisco, había declarado días atrás: “Soy un católico que piensa que el aborto no es un pecado”.

El gobierno calcula que ocurren entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos anuales, en un país de 45 millones de habitantes. Desde la restauración democrática en 1983, hubo más de 3.000 mujeres muertas por abortos inseguros.

En paralelo y en la misma sesión, el Congreso aprobó una Ley de los 1.000 días, para acompañar material y sanitariamente a las mujeres de sectores vulnerables que quieran llevar adelante su embarazo de modo que las dificultades económicas no se constituyan en un motivo para abortar.