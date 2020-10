Bono Solidario Panamá octubre 2020: verifica con tu cedula digital si accedes al apoyo económico

Bono Solidario | Debido a la crisis sanitaria originada por la pandemia del coronavirus y posteriormente la crisis económica, la Presidencia de la República de Panamá tomó la decisión de brindar apoyo a los ciudadanos que se vieron más afectados. Esto a través del programa de beneficios Panamá Solidario, el cual está compuesto por vales digitales, bonos y bolsas de alimentos.

Es importante mencionar que en cada región del país se hará entrega de los beneficios en semanas distintas. En cuanto al bono, será otorgado una vez al mes, mientras que la comida cada 15 días (para zonas de difícil acceso).

El Plan #PanamáSolidario como auxilio económico durante esta crisis, ha llegado de manera recurrente a más de 1,600,000 personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, en los 679 corregimientos del país. pic.twitter.com/27l7LGUGsK — Presidencia de Panamá (@presidenciapma) October 4, 2020

Todo sobre el bono solidario Panamá octubre 2020:

El Bono Solidario forma parte del programa Panamá Solidario, el cual tiene como objetivo ayudar a las familias más vulnerables durante la pandemia por coronavirus. La iniciativa consiste en la distribución de apoyo económico y de productos básicos, los cuales llegarán a hogares de diversas regiones.

Para este mes de octubre, la distribución será desde el 5 hasta 31 conforme al cronograma de cada provincia. Esta ayuda humanitaria es ofrecida por el gobierno panameño desde hace aproximadamente siete meses.

Con el fin de informar a todos los beneficiarios, compartimos la programación de entregas de bolsas de comidas, bonos físicos y vale digital de #PanamáSolidario del mes de octubre. Seguimos trabajando para llevar alivio a quienes más lo necesitan. #UnPanamáMejor pic.twitter.com/9cRzaviWDb — Presidencia de Panamá (@presidenciapma) October 2, 2020

¿Cómo verificar el bono solidario?

Para verificar si eres acreedor del subsidio solidario, debes ingresar a la página web oficial www.panamasolidario.gob.pa/seccion/bono o consultar directamente al asistente virtual SARA desde este ENLACE. Para ello, deber contar con todos los datos de tu cédula de identidad personal para rellenar la información que se te solicite.

Cuando la plataforma te confirme la respuesta, podrás hacer efectivo el bono o vale digital que sirven solo para adquirir alimentos, productos de higiene y medicamentos.

Bono solidario Panamá: ¿cómo verificar con cédula?

Para saber si formas parte de los beneficiarios del Bono Solidario Panamá para el mes de octubre, solo debes hacer clic AQUÍ e ingresa los datos de tu cédula de identidad para que la plataforma te informe si accedes o no al apoyo económico del Estado.

¿Cómo consultar con Sara sobre el bono solidario?

Si deseas hacer una consulta referente al Bono Solidario, también puedes realizarlo a través del Sistema de Atención y Respuesta de Alivio (SARA), el cual es un asistente virtual del programa Panamá Solidario y que funciona a través de Messenger, WhatsApp y Telegram. En esta plataforma los ciudadanos pueden hacer todas sus consultas acerca de los subsidios y apoyos económicos en el contexto de la COVID-19.

Programa Panamá Solidario. (Foto: República de Panamá)

¿Cuál es la plataforma del Panamá Solidario?

La plataforma oficial del programa Panamá Solidario para acceder al vale digital, el bono o las bolsas de comida es www.panamasolidario.gob.pa/seccion/bono. Solo tiene que escribir los datos que te solicita el sistema y confirmar si eres beneficiario.

¿Cómo registrarse para el bono digital Panamá?

Para ser beneficiario del Bono Solidario de Panamá, tienes que cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser trabajador con contratos suspendidos al 24 de abril de 2020.

- Ser artista registrados en el Ministerio de Cultura.

- Ser billetero registrados en la Lotería Nacional de Beneficencia.

- Ser buhonero registrados en el Municipio de Panamá.

¿Cómo ver cuándo cobrar el bono solidario por región y provincia?

Si quiere saber los días en que podrá cobrar el Bono Solidario por región y provincia, consulte cronograma donde se encuentra la programación semanal de distribución.

¿Qué se puede comprar con el bono solidario?

El Bono Panamá Solidario solo puede ser utilizado para compras de alimentos, productos de higiene y medicinas. Por ello, el Gobierno ha establecido alianzas con supermercados para este propósito. Es importante que las personas acudan con su cédula de identificación original, ya que se exigirá este medio como comprobación.

¿En qué supermercados se podrá cobrar el Bono Panamá Solidario?

- El Machetazo

- Justo Bueno

- Supermercado Jumbo

- Mr. Precio

- El Fuerte

- Farmacias Metro Plus

- Super 99

- Riba Smith

- Supermercados Rey

- Super Extra

Actualizamos el informe del Plan #PanamáSolidario hasta el 30 de septiembre de 2020, programa que ha brindado ayuda directa a más de 1.6 millones de panameños. pic.twitter.com/zgwkpD0jZV — Presidencia de Panamá (@presidenciapma) October 1, 2020

¿Qué pasa si no uso el bono digital?

En caso no utilices el bono digital entre las fechas de asignación de un mes y del siguiente, perderás el subsidio. Esto se debe a que no hay derecho a la acumulación del monto. Cabe destacar que si no se usa por tres meses seguidos, el beneficiario será retirado del Plan Panamá Solidario por considerarse una renuncia tácita, de acuerdo con el reglamento que rige el programa.