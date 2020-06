Lee, el gato peruano que salvó de la eutanasia en Bélgica, ya se encuentra en Perú

View this post on Instagram

Queridos seguidores, muchos de ustedes nos escriben a diario preguntándonos por Lee y prometimos actualizarlos con noticias. Desde ya agradecemos inmensamente todos los corazones que han apoyado a Lee y Selena, ese amor nos inspira a seguir luchando por los animalitos para crearles la voz que muchos piensan no tienen. Lee regresa a Perú. A pesar de existir un veredicto, han luchado para que la opción de la eutanasia siga en pie hasta hoy. Selena no pudo volver con él por las restricciones del covid19, esta pandemia que ha ablandado tantos corazones y a la vez todo lo opuesto. Pero Lee no viene solo, viene con alguien que lo cuida durante el vuelo y ya en Perú lo cuidaremos con todo el amor que su mami le da, esperaremos hasta el 1ro de agosto para que puedan reunirse y esta vez FURRever! Nuestra lucha fue para evitar que tenga que volver a Perú, para regresar en agosto a Bélgica, sin embargo, Lee vive y ese fue el objetivo principal de todos. Lee vivirá todas su sietes vidas junto a su mejor amiga, su mami Selena. El amor es así, muchas veces existen obstáculos, pero cuando es verdadero siempre prevalece a pesar de todo, y esta no será la excepción. Tenemos todos lágrimas de alegría porque Lee vive y estará muy bien cuidado todo este tiempo, los actualizaremos con fotitos y videos de él en su día a día. No daremos detalles de su ubicación y tampoco estará en adopción, recalcamos esto porque hasta el día de hoy nos preguntan por tal. Lee tiene ya una mamá y la familia es por siempre. Gracias a todos por tanto cariño y apoyo ♥️ #LeeVive