Médica de Argentina se infectó de coronavirus y vecinos queman su auto [FOTOS]

Una médica de la ciudad de La Rioja, Argentina, y que labora en una clínica privada, se encuentra internada debido a que se contagió de coronavirus.

Pero un inesperado y trágico suceso ocurrió mientras estaba hospitalizada, porque su vehículo fue incendiado durante la madrugada.

Según informó el portal Minuto Rioja, la agraviada, identificada como Claudia Salguero, afirmó que se encuentra triste. “Yo estoy aislada en otro lugar y recibir la noticia de este ataque es tremendo”, subrayó.

La mujer también se desempeña como Jefa de Terapia Intensiva del Hospital Vera Barros y, a pesar que fue aislada de donde vive; los vecinos de la zona se acercaron a su casa, quemaron su auto y dejaron una amenaza.

Ante este hecho, Salguero usó su cuenta de Facebook para denunciarlo. “Puedo entender que tengan miedo. Todo esto es nuevo y cada uno reacciona como puede ante una situación determinada. En otros lugares aplauden a sus médicos y aquí reaccionan de esta manera. Nunca los voy a entender”, enfatizó.

Ella indicó que su hija la llamó para avisarle que le habían quemado su carro. “Me llamó angustiada y contó lo ocurrido, y yo sin poder acompañarla porque desde que me detectaron coronavirus, no me moví desde la casa donde me encuentro, excepto para los controles, por eso es que no comprendo estas cosas”, afirmó.

Luego que la denuncia de Claudia Salguero se haya hecho viral, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró, a través de su cuenta de Twitter, que se solidariza con la médica y ordenó a los agentes que identifiquen a los responsables de este acto.