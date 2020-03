“Me devolvieron a mi sobrino en 80 pedazos”: la tragedia del vuelo MH17 en Ucrania

En 2014, una explosión provocó que el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines fuera derribado sobre Ucrania. La tragedia acabó con la vida de las 298 personas que iban a bordo. Hasta el día de hoy no está esclarecido qué es lo que sucedió.

El holandés Piet Ploeg es uno de los deudos de tres víctimas del accidente. En una entrevista para la BBC, confiesa que se encuentra ansioso por saber los resultados del juicio, que inició este lunes, contra cuatro sospechosos de haber causado el siniestro.

“Lo más importante es que sepamos lo que pasó. Y por qué pasó. Y quién fue responsable”, dice.

Piet Ploeg perdió en el derribo del Boeing 777 a su hermano, su cuñada y su sobrino. Después de varios años, todavía no ha podido recuperarse de la noticia, sobre todo porque es una investigación inconclusa y jamás llegó a ver los restos de su familiar.

“Vimos a mi hermano caminando con su mujer hacia la puerta de embarque, así que sabemos que estaba allí. Pero nada vino de vuelta”, relata.

“No puedes explicarle a nadie lo extraño que es. Y aquí estamos, cinco años y medio después, y aún no han hallado nada. No hay restos humanos, no hay equipaje, es como si nunca hubiera existido”, señala Ploeg.

Sin embargo, lo más doloroso para él es que el Instituto Forense le entregó un listado de las partes del cuerpo que encontraron de su sobrino.

“Es realmente terrible. Conservo la lista en mi caja fuerte (...) Me devolvieron a mi sobrino en 80 pedazos... no lo puedo describir”, cuenta acongojado.

Presunto atentado

El juicio por el accidente, que es calificado como un presunto atentado, se lleva a cabo desde este lunes en contra de cuatro sujetos, acusados de homicidio y de provocar de manera deliberada la caída del vuelo MH17.

Se trata de los rusos Serguéi Dubinski, Igor Guirkin y Oleg Pulatov, así como del ucraniano Leonid Kharchenko, cuatro altos mandos de los separatistas prorrusos del este de Ucrania. La fiscalía holandesa los denuncia de haber llevado el sistema de misiles antiaéreos BUK.

El Boeing 777 de Malaysian Airlines, que realizaba el enlace Ämsterdam-Kuala, fue impactado sobre la zona donde se desarrollaba el conflicto armado entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos.