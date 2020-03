“El coronavirus no sobrevive más de 4 minutos en el calor”, afirma virólogo brasileño

¿Juega el clima un papel determinante en la expansión del coronavirus (COVID-19), que ha infectado en el mundo a 100.842, de las cuales 3.456 fallecieron, en 92 países y territorios?

El brasileño Gúbio Soares, una de las máximas autoridades en virología, afirmó al diario Correio que “es probable”.

Según refirió, la rápida expansión del coronavirus (COVID-19) ocurrió en países que soportan bajas temperaturas, propias del invierno boreal.

COVID-19: ¿Quién es el experto?

Gúbio Soares ganó celebridad en la comunidad científica del mundo por haber identificado el virus del Zika, que en 2015 afectó a Brasil y se propagó por varios países de la región.

Hace unos días, el experto ideó un dispositivo llamado Real Timer, que redujo de 48 a solo 3 horas el tiempo necesario para diagnosticar el coronavirus (COVID-19).

Desde el laboratorio de virología de la Universidad Federal de Bahía (USBA), Soares se mostró optimista. “Todos los casos serán controlados”, aseveró.

'Estamos focando no coronavírus e esquecendo da dengue', diz virologista https://t.co/QWcVYBgRsu



Gúbio Soares, que identificou Zika Vírus no país, diz que existe 'pânico', explica as possibilidades de o vírus chegar a Salvador e como a dengue está 'negligenciada' #Correio24h pic.twitter.com/t51LFdylxr — Jornal Correio (@correio24horas) February 29, 2020

“El coronavirus (COVID-19) en personas más jóvenes no causa la muerte, causará una fuerte gripe. El peligro es cuando tienes una población, como la del norte de Italia, bastante vieja. Entonces, estas personas tienen una mayor probabilidad de morir, ya que son ancianos, el sistema inmunitario no defiende”.

¿Cuáles son las condiciones para la proliferación de este virus y por qué los expertos dicen que no tiende a sobrevivir al calor?

En invierno, el virus permanece más en el aire, se seca, porque el virus está protegido por el frío. Si quiero mantener vivos los virus, mantengo el ambiente frío en el congelador. Cuando lo saco y lo dejo al calor, se muere, se inactiva. En el verano, sale saliva, pero no se seca. No en invierno.

Estamos en pleno verano, esto dificulta la propagación de este virus, que es débil en el verano y es un virus moderado.

El problema es que ha habido un pánico exagerado e innecesario. Verá, este hombre con coronavirus [el primer caso registrado en Brasil, del empresario que vive en São Paulo, tiene 61 años y vino de Italia] está bien, lo que demuestra que hay un pánico exagerado.

¿Pero puede hacer una estrategia para sobrevivir incluso en el calor?

No podrá sobrevivir en el calor. El calor llega a las proteínas que protegen el material genético del virus. Cada vez que hay calor, el virus no vive. Es por eso que se dice que en Brasil tenemos una especie de naturaleza que es el calor, que matará al virus circulante.

Estornudas en la playa, cuando hace calor, arena caliente, no sueles contaminar a nadie. No en el frío, cae a la superficie y permanece allí, seco. Digo que en el frío el virus vive 10 minutos y, en el calor, no sobrevive tres, cuatro minutos.

¿Por qué tenemos tanto miedo a estos nuevos virus?

El miedo, la inseguridad, la incertidumbre se trata de algo que no puedes controlar. Cuando no puedes controlar una situación, entras en pánico. Cuando controlas la situación, sea lo que sea, no. Cuando algo te golpea y te dañará a ti o a tus seres queridos, crees que se extenderá.

El pánico es un instinto de conservación exacerbado. Pero si nos fijamos en una ciudad que tiene 10 millones de personas, más o menos dos mil murieron, sean pacientes.

¿Cuántas personas mueren por un accidente automovilístico, por una bala perdida? Mucho más que eso. Entonces, si tiene 10 millones y 2 mil muertos, está dentro de la estadística esperada. Es una enfermedad como cualquier otra.

Usted formó parte del grupo que descubrió el zika en Brasil. Dado todo esto, ¿tienes más miedo al Zika o al coronavirus (COVID-19)?

Tengo más miedo al dengue, al Zika. Como es un virus conocido, responderé con tal violencia que terminará afectándome a mí mismo, porque las sustancias de defensa atacarán nuestras células y muchas células morirán y causarán daño tisular.

El virus del dengue hoy es mucho más peligroso. Tenemos un brote nuevo de chikungunya aquí, en Salvador de Bahí,a que causa lesiones en los jóvenes, incluso las personas no pueden moverse. Hay mujeres embarazadas que terminan pasando, a través de la sangre, a ese bebé.

Estas enfermedades son mucho más graves que la gripe.