Se tatuó los ojos de negro para imitar a su rapero favorito, pero quedó ciega [FOTOS]

Una joven que decidió tatuarse los globos oculares de negro para imitar a su rapero favorito Popek quedó ciega. Aleksandra Sadowska, oriunda de Wroclaw, oeste de Polonia, perdió la visión de un ojo ante una falla del tatuador cuando realizaba el procedimiento.

La mujer acudió donde Piotr A., uno de los especialistas en tatuajes más famosos en Varsovia, para que le realice el trabajo. Sin embargo, luego del procedimiento, Aleksandra terminó con gran dolor en ambos ojos, según informó Daily Mail.

Piotr le dijo a su clienta que el malestar era normal, luego de un procedimiento de tal magnitud, y le recomendó el uso de analgésicos para controlar su molestia. No obstante, la mujer decidió acudir a una clínica ante su constante padecimiento donde le dijeron que había perdido la visión total del ojo derecho.

Los especialistas realizaron una evaluación exhaustiva a Sadowska, diagnosticando daño irreparable en los globos oculares y, además, en cuestión de semanas o meses perdería la visión del ojo izquierdo.

Las autoridades iniciaron una investigación donde se conoció que el tatuador había utilizado una tinta no apropiada para el procedimiento. Según información policial, usó tinta para tatuar la piel, la cual es nociva para la vista.

Aleksandra denunció la negligencia cometida por Piotr. Sus abogados indicaron que “encontraron evidencia de que el artista no sabía cómo realizar un procedimiento tan delicado, sin embargo, decidió realizarlo, lo que llevó a la tragedia”.

“Desafortunadamente los médicos no me dieron optimismo. El daño es demasiado profundo y extenso. Me temo que estaré completamente ciega. No me encerraré en el sótano y me deprimiré. Tengo tristeza, pero viviré”, indicó Aleksandra.