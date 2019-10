Hombre estrangula a su pareja mientras tenían relaciones sadomasoquistas : “fue sin querer” [VIDEO]

En un hotel de la ciudad de Durango, en México, una mujer de 42 años fue encontrada muerta dentro del cuarto de un hotel con evidentes signos de haber sido estrangulada.

Minutos después del macabro hallazgo, su pareja se entregó a las autoridades y se declaró culpable del asesinato. Este confesó que ambos tenían relaciones sexuales sadomasoquistas y se le salió de las manos.

“Teníamos algunas ocasiones practicando sexo con estrangulamiento, bien fuera una bolsa, una camiseta, un pedazo de almohada en la boca o incluso con las manos, ella me lo practicaba a mí, como yo a ella y este fin de semana no sé qué pasó y se nos salió poquito de control”, dijo el hombre identificado por la Policía de México como Ricardo.

Además confesó que él y la víctima no vivían juntos. Sin embargo, tenían un hijo en común que queda huérfano.

Ricardo le dijo a los medios de México que cuando se dio cuenta del asesinato prefirió huir del hotel en la localidad de Durango y dejar el cadáver de su pareja dentro del cuarto.

Sin embargo, no pudo por mucho tiempo con el cargo de conciencia y decidió entregarse a la policía para hacerse cargo de su delito.

“Pues nada más que respeten mi declaración, lo que realmente pasó más que yo y ella y pues que se quede asentado esta declaración en el proceso que se vaya a llevar, ¿verdad?, yo me estoy entregando voluntariamente porque créame no me siento… la conciencia no me deja, me siento muy mal emocionalmente”, aseguró Ricardo.