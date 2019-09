Alexis, el primer niño transexual en obtener la identidad legal en Chile [VIDEOS]

La comunidad LGTBI es testigo de cómo Chile ha ido creando políticas que les brinden los mismos derechos que cualquier ciudadano heterosexual, y hoy aplaude la formalización de Alexis, el primer niño trans en modificar su sexo legalmente.

Alexis – quien fue llamada al nacer Catalina – vivió una infancia dura a pesar de tener la compañía de su gemela María Ignacia, ya que nunca se identificó como una niña y no fue comprendida en el seno de su hogar.

“En el colegio igual la pasaba mal porque me molestaban, me decían ahombrado, marimacho porque me gustaba jugar a la pelota”, expresó el menor según RCN Noticias.

Alexis celebra la decisión judicial del Estado chileno. Foto: Captura de pantalla

En 2016, el adolescente dejó atrás a Catalina y empezó a identificarse ante su familia y compañeros de escuela como Alexis. Recibió el apoyo de su tía Mireya, quien emprendió la lucha para legalizar el registro del joven, que en la actualidad tiene 14 años.

La tía Mireya se amparó en el decreto de ley, que permite a los mayores de 14 años modificar su nombre y sexo en el registro civil de Chile, siempre y cuando tengan la autorización de uno de sus padres o de su tutor, sin necesidad de someterse a una cirugía de reasignación.

“Luché con mi tía para que me pudiese cambiar el nombre, porque mis papás no querían darme la firma, pero igual mi tía luchó, luchó”, comentó a Reuters el joven, que ahora podrá recibir su documento de identidad y marcó un hito en la lucha por los derechos para la comunidad LGTBI del país sureño.