Viral sobre “epidemia de SIDA que viene desde Venezuela” es falso

Entre junio y julio de este año, usuarios de Facebook compartieron una publicación que alerta sobre una supuesta “epidemia” del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (SIDA) en América Latina, que sería producida por los venezolanos que huyen de su país ante la crisis de desabastecimiento.

La publicación de Facebook que estigmatiza la migración venezolana dice en su encabezado que “una epidemia de SIDA se nos viene de Venezuela”. “Se calcula que existen 130 000 venezolanos con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Pero solo el 10 % está usando antirretrovirales, según estimaciones del Ministerio de Salud [...], escribió Ochoa”.

Luego, el post asegura que son unas “4500 prostitutas trabajando en el territorio nacional y Vizcarra no tiene los pantalones para controlar este problema muy serio de salud”, dando a entender que se tratan de datos recogidos en Perú, lo cual no es cierto.

En este punto, es importante entender la diferencia entre el SIDA y el VIH. Si la cantidad normal de leucocitos CD4 (glóbulos blancos) en el cuerpo es de 1000 a 1200, el VIH debilita el sistema inmunológico del paciente de manera progresiva, de acuerdo al doctor Leslie Soto, del hospital Cayetano Heredia. Una persona tiene SIDA cuando sus defensas bajan hasta 200 linfocitos CD4, indicó a La República. En esa etapa, cualquier enfermedad de transmisión sexual (ETS) u otra puede atacar al organismo.

Si una persona es diagnosticada con VIH mientras sus niveles de defensa aún son altos (800) recibe un tratamiento con antirretrovirales. Estos controlan el impacto del virus en su cuerpo. Por lo tanto, siempre habrá más personas con VIH que con SIDA.

Si uno busca la primera frase en Google encuentra que el primer texto entrecomillado corresponde a una columna de la periodista colombiana Paola Ochoa publicado en octubre del 2018. Además, aunque trata los temas de migración venezolana y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en su artículo, ha sido tergiversado, ya que se refiere a la situación de Colombia y no de Perú.

Para empezar, la periodista de Colombia cita cifras del Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida), no de ningún ministerio de salud. En un reportaje del 14 de febrero de este año, dicha organización indicó que la cantidad de ciudadanos de Venezuela con VIH es de 62 000, es decir, menos de la mitad de la cifra que se menciona en la publicación de Facebook. En el país colombiano, solo el 0,7% de todos los migrantes venezolanos tienen el Virus de Inmunodeficiencia Humana, de acuerdo al medio Colombia Check.

Por otra parte, la falta de acceso a medicamentos debido a la crisis en Venezuela —que se menciona en el artículo original— es una situación que ya ha sido denunciada por la prensa internacional en diversas ocasiones. En opinión de Ochoa, “la razón es que el gobierno de Nicolás Maduro se quedó sin plata para poder importar [los antirretrovirales]”.

La publicación de Facebook que alude al presidente de Perú finaliza con una denuncia muy grave. “4500 prostitutas trabajando en el territorio nacional”, dice. La cifra citada también aparece en la columna de opinión de Ochoa y es tomada del artículo ‘Venezuela sell sex in Colombia to survive’, publicado en la revista The Economist en julio del 2017. El dato también lo difundieron la agencia de noticias Reuters y Fox News. La fuente es Asmubuli, una asociación colombiana de trabajadoras sexuales.

Entonces, el viral de Facebook titulado ‘Epidemia de SIDA se nos viene desde Venezuela’ es falso, debido a que no se sostiene en datos locales ni actuales.

Para que exista una epidemia, una enfermedad debería atacar a un gran número de personas en varias partes del mundo a la vez. Y aunque en la actualidad no hay cura para el VIH, solo tratamiento, existen medidas básicas de prevención. Ya que se contagia a través de las relaciones sexuales, el uso del preservativo disminuiría el riesgo de contagio. Al contrario, mantener intimidad sin utilizar un condón es exponerse a dicho virus y a otras ETS.