Maxi, el pequeño pug que se hizo adicto a la marihuana y al alcohol obligado por dueños [VIDEO]

Un terrible caso de maltrato animal conmociona Chile. Se trata de Maxi, un perro pug de 10 años, cuyos dueños lo obligaban a beber alcohol y respirar humo de marihuana.

El animal generó un insano síndrome de abstinencia que lo motiva a desesperarse cada vez que siente el olor de las drogas.

PUEDES VER Perros devoran por completo a su dueño “desaparecido” hace meses

Según recogió el portal de la cadena Biobio de Chile, Maxi fue rescatado en una vivienda en la localidad de La Florida, al suroriente del país, por los voluntarios de la ONG “Amor por los Pug”.

Alejandra Díaz, la directora de este organismo cuenta que fueron los mismos dueños quienes la contactaron por que se aburrieron del perro.

“Cuando me avisaron que este perro es adicto me lo contaron en tono de chiste, como que era su gracia. Fueron los mismos dueños quienes me lo dijeron. Se habían aburrido de él y desde ahí que cuidamos al Maxi”, dijo en entrevista con el diario La Cuarta.

Además, Alejandra Díaz criticó la acción de darle sustancias como la marihuana y el alcohol a un animal, ya que sería “como dárselas a un bebé”, especificó.

PUEDES VER Frida y otros perros considerados héroes nacionales mexicanos [FOTOS]

En lo que va del año, su organización, Amor por los Pug, ya ha rescatado aproximádamente 60 perros en situación de riesgo que no tuvieron el debido cuidado de sus dueños o han estado en situación de abandono.

Maxi, un perro pug de 10 años cuyos dueños lo obligaban a beber alcohol y respirar humo de marihuana. Foto: Captura.

Se conoció que fue el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter quien adoptará a Maxi tras haber conocido su historia y haber hecho las coordinaciones necesarias con la organización para poder llevarlo con él.