La razón de por qué se viralizó el pie de una joven recubierto por un condón

Según el perfil de Valeria (@valespinolaa) en Twitter, ella cuenta con poco más 400 seguidores en esta red social y siempre ha estado acostumbrada a publicar comentarios nada fuera de lo común relacionados a su vida personal y poco compartidos.

Aunque su más reciente tuit ha sido objeto de un verdadero debate entre usuarios en Twitter a raíz que decidió contar una experiencia sexual con una de sus más recientes parejas sentimentales.

PUEDES VER Johnson & Johnson anuncia que probará en humanos vacuna experimental contra VIH

“Gente, tuve un ex que me decía que no usaba condón porque supuestamente ‘le apretaba’. Le conté a mi psicóloga y se cag* de la risa. Me mandó ponerme un condón en mi pie a ver si me apretaba. Jajajajaja, ni siento y es re cómodo, se puede usar como media”, escribió la joven el 15 de julio.

La publicación original de Valeria en 15 de julio. (Foto: Captura de Twitter)

Inmediatamente surgieron respuestas a favor de la publicación de Valeria que le daban la razón sobre la necesidad de mantener sexo usando un preservativo que pueda evitar varias consecuencias.

“Ese es el cuento, que se pierde sensibilidad, que es alérgico al látex y otras, pero cuando pescan un VPH andan contagiando a muchas mujeres por la vida y les vale porque no tienen idea de qué es eso”, escribió una tuitera.

PUEDES VER México: Casos nuevos de VIH en jóvenes se han triplicado en ocho años

“Soy hombre y ni loco lo hago sin preservativo. Primero porque respeto a la persona con la que estoy, segundo cuidarme de las enfermedades y evitar embarazos, tercero por que es lo correcto en una relación ya sea estable y con mucha más razón en un encuentro casual”, explicó otro.

“Pues algunas marcas de preservativo sí pueden dar la sensación de presión. El pene es más sensible que un pie. Claro, de todas formas esto no justifica de ninguna manera que no se use el preservativo solo por eso”, también se pudo leer.

“No es por defenderlo pero la piel del forro es mucho más sensible que los pies. Pero bueno igual es mejor usar condón que mandarse un cag*zo y ser padre joven o sin dinero”, decía otro.

PUEDES VER Chicos gays creen que los más atractivos no contraen VIH

“Estaba buscando esta aportación. El pene es más sensible que una pierna, y depende de la marca la goma con la misma anchura puede ser una tortura china, pero hay miles de clases, no es escusa valida para no ponerse gomita. Ponerse goma gente, que las ETS dan susto”, tuiteó un joven.

Si bien muchos usuarios respondieron a la publicación con comentarios irónicos y hasta grotescos, hubo algunos que mostraron su desacuerdo con Valeria a partir de experiencias propias.

“A mi sí me aprietan y sí me duelen, que el látex llegue a estirarse hasta tres metros no significa que la piel del pene no sea muchísimo más sensible y blanda que la de una pierna o un brazo, sin contar que ambos tienen muchas más fibras musculares para soportar la tensión”, reveló uno.

PUEDES VER Científico ruso planea crear bebés modificados genéticamente

“Yo te cuento desde mi experiencia personal, siempre uso. Pero efectivamente hay marcas donde la textura es quizás más gruesa y se siente más apretado. No es por tamaño, creo que es por textura y de hecho la marca más barata en país son los que mejor me quedan”.

Incluso, muchos usuarios se sorprendieron de una muchacha que dio la razón a los varones que les incomoda el uso del preservativo para el coito.

“A mi novio no le quedan los forros (condón) normales y se tiene que comprar prime mega y sí es doloroso para él si tiene que usar un preservativo más chico, e igual si no tiene ningún forro de por sí de ningún tamaño y te quiere cog*r igual es alto, sálvame”

PUEDES VER Médico es acusado de infectar con VIH a más de 400 niños y 100 adultos

Este hilo de Twitter ha tenido más de 48 mil me gusta, cerca de 8 mil retuit y alrededor de 5000 comentarios. Una de las reflexiones más importantes que dejó la autora a partir de una publicación que parecía no ser relevante, es la importancia de la prevención de los riesgos que puede conllevar el no tener una vida sexual responsable.

“Nunca dejen que un pelotudo les diga para cog*r sin condón. Ni una excusa es válida, no vale la pena estresarse por si va a salir positivo o negativo. Si no quiere usar, otro va a querer tener sexo contigo responsablemente”, sentenció Valeria.

Gente, tuve un ex que me decía que no usaba condon porque supuestamente "le apretaba". Le conté a mi psicóloga y se cago de la risa. Me mandó ponerme un condon en mi pie a ver si me apretaba JAJAJAJAJAJA ni siento y es re cómodo, se puede usar como media? Mmm pic.twitter.com/r7n2HJ2ZKr — Valeria (@valespinolaa) 15 de julio de 2019

VIH en el Perú

En el Perú se estima que 72 mil personas viven con el VIH. De esa cifra, alrededor de 54 mil están en tratamiento. Otros 16 mil (22%) no sabe que tiene el mal. Por este motivo, el Ministerio de Salud impulsa campañas de despistaje a nivel nacional para evitar más transmisiones. El 2018 se detectaron 5, 101 casos nuevos de VIH.

De acuerdo a cifras, el 97% de los casos de transmisión del virus suceden por medio de las relaciones sexuales sin protección.