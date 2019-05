Se disuelve Parlamento de Israel tras fracaso del presidente de formar gobierno

El Parlamento de Israel aprobó a primera hora de este jueves la convocatoria de nuevas elecciones sólo unas semanas después de las de abril, en un paso sin precedentes motivado por la incapacidad del primer ministro Benjamin Netanyahu de formar una coalición.

Por 74 votos a 45 el Parlamento de Israel aprobó disolverse y fijar las elecciones para el 17 de septiembre.

Esta sería la primera vez en la historia del país que la política atraviesa una situación como esta. En los últimos comisiones electorales Benjamin Netanyahu había logrado una ajustada victoria y tras esta disolución del Knéset no pierde el ánimo, según recogió AFP.

Netanyahu no consiguió formar coalición pese a que su partido Likud y sus socios de derecha y religiosos consiguieron los suficientes escaños en las elecciones del 9 de abril.

Incluso, el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dio su total respaldo hace pocas semanas cuando el presidente de Israel fue hasta el país norteamericano.

