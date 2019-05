Pastor se declara mujer transgénero ante sus feligreses en ceremonia [FOTOS]

Dejó a todos con la boca abierta. En presencia de los feligreses de la iglesia estadounidense Grace Lutheran, un pastor luterino comunicó a los parroquianos que en realidad quiere ser una mujer y que se realizará un “transición total”.

El reverendo Kit Robinson hizo un anuncio público que es una mujer transgénero ante la los asistentes a la misa y de su esposa Christa, quien sustenta la decisión de el pastor de Estados Unidos.

“Lo que ves frente a ti no coinciden con mi entendimiento de lo que soy. En mi entendimiento, soy una mujer”, explicó el pastor ante la mirada atónita de los asistentes en el templo Grace Lutheran, ubicado en la ciudad de Miami. La revelación de Kit Robinson, quien es pastor desde sus 13 años, desencadenó en que muchos creyentes dejen de asistir a la iglesia de Estados Unidos. Sin embargo, muchas personas lo han apoyado.

“Dios no comete errores, y él no cometió errores conmigo. Dios me hizo una mujer transgénero”, apunta Kit Robison. Él afirma que cuenta con el don de “conocer la experiencia de los feligreses hombres y mujeres”. Pedro Suárez, director del distrito floridano de las iglesias luteranas, afirma que el pastor se ha convertido en el primer reverendo transgénero en el estado.

El templo de Estados Unidos apoya al colectivo LGTBI porque está adscrita a la Iglesia Luterana Evangélica de Estados Unidos, (ELCA) que ampara y secunda dicho movimiento. Mientras que otras iglesias que no forman parte de ELCA no lo hacen. Por su parte, Kit Robison cuenta que desde que era solol un niño sentía que no encajaba con los patrones sociales de masculinidad.

Posteriormente se dio contra el piso al caer en el alcoholismo, pero allí estuvo su esposa Christa Robison para apoyarlo. Ella, al conocer la noticia sobre su orientación sexual, no ha pensando en pedirle el divorcio, pues ella se define como bisexual. Además, cuenta también que siempre ha sentido atracción por la “gentileza y feminidad” del pastor, con quien contrajo matrimonio en 1993 y es el padre de sus tres hijas.