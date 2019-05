Famoso 'youtuber' recibe 10 años de prisión por pornografía infantil

La justicia de Estados Unidos ha condenado al conocido cantante de YouTube Austin Jones a 10 años de cárcel por pedir a mujeres menores de edad que le envíen videos sexualmente explícitos. El 'youtuber' de 26 años les hacía esta petición como prueba de que son sus admiradoras.

La solicitud de los videos con contenido sexual se realizaba mediante los servicios de Facebook Messenger y iMessage de Apple. En ese contexto, Jones tenía 24 años y sus víctimas eran chicas entre 14 y 15 años. Esta información contiene el fallo.

En el 2017, el cantante fue arrestado por dos cargos de producción de pornografía infantil. Posteriormente, el cantante admitió haber contactado a seis menores de edad para que se grabaran desnudas y se los enviaran. Las niñas tenían apenas 14 años.

Austin Jones amasó una gran cantidad de seguidores en YouTube mediante la realización de covers de cantantes como Justin Beber con la canción "Sorry" y de Fall Out Boy con el tema musical "Sugar, We Going Down".

Desde el 2017, el 'youtuber' no ha tenido actividad en su canal de YouTube, que tiene más de 534.000 suscriptores y sus videos han obtenido casi 41 millones de visitas.

Según la CNN, Jones realizó una gira por todo Estados Unidos. Además, cantó a capella versiones de canciones populares. Es preciso mencionar que la gran mayoría de seguidores del cantante eran adolescentes.

En febrero, el 'youtuber' se declaró culpable y recientemente el juez de distrito John Z. Lee lo condenó a 10 años en una prisión federal.

“La producción y la recepción de pornografía infantil son delitos extraordinariamente graves que amenazan la seguridad de nuestros niños y comunidades”, dijo la fiscal federal adjunta Katherine Neff Welsh en el memorando de sentencia del gobierno. “Las acciones de Jones tomaron algo de sus víctimas y sus familias que nunca podrán recuperar”.

Según la sentencia, para obtener los videos, Jones les dijo las chicas “que ‘demuestren’ que eran sus mayores admiradoras”, que ellas “formaban parte de una oportunidad para ser modelos y que podía ayudarlas a ganar seguidores en Instagram”.

Jones aceptó haber utilizado Facebook para convencer a las niñas para que le enviaran videos y fotos pornográficas aproximadamente otras 30 veces.

Un tribunal de Chicago demostró mediante documentos que Jones había enviado ese tipo de mensajes a más de 30 chicas.

Ante este caso de pornografía infantil, YouTube desmonetizó el canal de Jones en el 2017. La plataforma ya no podrá obtener ingresos.

"Nos tomamos muy en serio la seguridad en YouTube y las denuncias de conducta sexual inapropiada. Cuando tenemos conocimiento de acusaciones o condenas serias, tomamos medidas, que pueden incluir la terminación de relaciones comerciales o la suspensión de la monetización", dijo un portavoz de YouTube en un comunicado a NBC News.