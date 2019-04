Presidente de México habla de pedir disculpas a EE. UU. por incidente militar en la frontera

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo este jueves que está dispuesto a ofrecer una disculpa a Estados Unidos por un incidente en la frontera común en el que soldados mexicanos desarmaron a tropas estadounidenses.

"Si hace falta, el secretario de Relaciones Exteriores enviará una nota explicando cómo se dieron los hechos y, si hubo una infracción, ofrecerá las disculpas que se requieran", dijo López Obrador en su habitual conferencia matutina.

México no quiere "tener ningún tipo de fricción, confrontación" con Estados Unidos, su principal socio comercial, enfatizó el presidente mexicano.

"Nosotros no tenemos la intención de vulnerar, de afectar, la soberanía de Estados Unidos de Norteamérica", expuso López Obrador un día después de que el presidente Donald Trump anunciara el envío de soldados armados a la frontera a consecuencia del incidente.

Donald Trump afirmó el miércoles en un tuit que "recientemente" soldados de México habían desarmado a elementos de la Guardia Nacional de su país en lo que, según él, sería una táctica de desviación para traficantes de droga en la frontera.

"¡Más vale que no vuelva a ocurrir! Ahora estamos enviando SOLDADOS ARMADOS a la frontera", añadió Donald Trump en el tuit, en el que volvió a acusar a México de no detener a migrantes indocumentados.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!