Niña fue sometida a examen de ETS tras hallar un preservativo en su hamburguesa de McDonald's

No fue una cena feliz. Una madre denunció que su pequeña de dos años encontró un preservativo en la hamburguesa que pidió en un McDonald's de Warnbro, un suburbio del sur de Perth, la capital de Australia Occidental.

La menor fue sometida a un examen de Enfermedades de transmisión sexual (ETS), cuyo resultado se podrá conocer en tres meses. La madre, que solo desea ser identificada como Wendy, visitó la cadena de comida rápida McDonald's con su esposo y su hija alrededor de las 6.00 p.m del último viernes.

“Regresé al mostrador para pedir algo y mi hija estaba con mi esposo, no sé cómo sucedió; después mi esposo se dio cuenta de que estaba chupando un condón negro”, dijo Wendy al diario australiano 10 Daily.

Según la denunciante, el hallazgo sucedió en este McDonald's de Warnbro. (IMAGEN: suministrada)

En ese momento, agregó, su esposo corrió hacia el mostrador y se lo mostró al personal. “Corrí a los baños, me lavé la boca y las manos, luego salí y le di una bebida. Estábamos aterrorizados”.

El establecimiento tiene una gran área de juegos para niños y es popular entre las familias locales. Wendy detalló que el condón parecía usado. "Estoy realmente enojada y enferma; no he dormido. Me he sentido tremendamente culpable por llevarla allí", dijo.

La pareja solicitó no deshechar el condón, incluso lo fotografiaron antes de salir del local. Tras denunciar el hecho, contactaron a un médico, quien les indicó que regresaran a McDonald's para recoger el condón y asistir, de inmediato, a un hospital.

"Cuando llegué, se negaron a devolvernos el condón. Estoy disgustada por la forma en que me trataron a mí ya mi familia. Solo queríamos ver si nuestra hija va a estar bien", manifestó la angustiada madre.

Warnbro McDonald's. ( IMAGEN: suministrada)

Según el diario 10 Daily, quien se comunicó con la oficina central de McDonald's, el preservativo ya fue cedido "al hospital para realizar las pruebas".

“Lamentamos mucho el incidente y nos tomamos en serio situaciones como esta. Estamos realizando una investigación sobre cómo sucedió esto”, señaló un vocero al medio local. “La limpieza y la seguridad son nuestras principales prioridades”.

El caso ha desatado gran polémica y conmoción en Australia.