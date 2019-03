Mutilan garras a una leona para que visitantes puedan jugar con ella [VIDEO]

Una pequeña leona de apenas 14 meses fue mutilada por los veterinarios de un conocido zoológico en Franja de Gaza, Palestina. Los dueños del establecimiento conocido como 'Zoológico de Rafah' tomaron esta decisión para convertir a 'Falestine', nombre utilizado para la felina, en el nuevo atractivo del parque y conseguir más turistas interesados en los animales del parque. Una ONG defensora de los derechos humanos decidió hacer la denuncia a través de Facebook y hacer viral el caso.

El encargado de realizar este procedimiento de maltrato animal responde al nombre de Fayed al Haddad, quien le amputó las garras a la pequeña Falestine con unas tijeras de podar, en el mismo zoológico, según informó una ONG vinculada a la defensa de los animales. Un video compartido en Facebook da cuenta de la cruel operación que tuvo que afrontar esta cachorra para servir como animal de atracción para los turistas.

Un trabajador del zoológico se refirió a la operación realizada a la felina: " Le cortamos las garras para retardar su crecimiento y que los visitantes, los niños sobre todo, puedan jugar con ella".

Mohamed Juna, dueño del Zoológico de Rafah, señaló, por su parte, que Falestine tiene un carácter calmado y apacible. "Intentamos contener la agresividad de la leona y que sea amable con la gente" refirió Juma.

La ONG Four Paws, encargada de hacer viral este caso a través de Facebook, señaló que no es la primera vez que este establecimiento registra casos de abuso y maltrato animal. El post asegura que hace un tiempo, en el zoológico ubicado en Franja de Gaza, se hallaron unos cachorros de león quienes, con pocos días de nacidos, fallecieron congelados debido a las condiciones insalubres ofrecidas por el parque.

