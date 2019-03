Se suicida escolar que sobrevivió al tiroteo en Estados Unidos

Sydney Aiello, una estudiante de 19 años que sobrevivió al tiroteo de Parkland, ocurrido el 14 de febrero del año pasado en Florida (Estados Unidos), se ha quitado la vida. De acuerdo con su madre, la recién graduada de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas se suicidó este fin de semana tras luchar con un "terrible" estrés postraumático.

Cara Aiello contó CBS Miami que a su hija recientemente se le diagnosticó un trastorno mental, pues nunca pudo repararse de la pérdida de su mejor amiga, Meadow Pollack, una de los 17 estudiantes y empleados que murieron en la masacre a manos de Nikolas Cruz.

Pollack fue uno de los cuatro estudiantes del último año que fueron asesinados en la escuela secundaria en el Día de San Valentín.

Cara Aiello señaló que su hija estaba en el campus cuando Nikolas abrió fuego. Tras el tiroteo, tuvo dificultades para asistir a clases "porque temía estar en el aula" y "a menudo se sentía deprimida".

Ella se suicidó este 17 de marzo. Su funeral tuvo lugar esta tarde de viernes.

Sydney Aiello amaba el yoga y quería dedicar su vida a ayudar a los demás. Tras su muerte, se ha creado una página de Facebook 'In Loving Memory of Sydney Aiello', para ayudar a sus padres.



Nikolas Cruz, sospechoso de haber matado a 17 personas Marjory Stoneman Douglas, compareció ante el tribunal este viernes. Su juicio está programado para principios del 2020, aunque todavía no se ha fijado una fecha específica. La fiscalía busca la pena de muerte.