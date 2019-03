Edificio derrumbado en Nigeria esperaba ser demolido y había sido catalogado como "peligroso"

Accidente da la vuelta al globo. Según el portal Mundo, "barrio flotantes enteros se han ido levantando en Lagos, capital económica de Nigeria". El edificio ya había sido señalado como "peligroso" por las autoridades competentes, incluso tenía orden de demolición, sin embargo, como en reiterados casos, continuó albergando personas.

El edificio derrumbado este miércoles cobró la vida de al menos 12 niños y mantuvo atrapados a otros 100 menores. Como cuenta EFE, el portavoz de la Policía, Baba Elkana, dijo que, por ahora, solo han sido retirados de los escombros 50 niños afectados. En tal sentido, el gobernador, Akinwuni Ambode, aseguró que no descansarán hasta dar con los culpables.

Si nos remontamos al 2014, podemos identificar un caso muy parecido al actual. Una construcción de 6 niveles se desplomó en plena actividad de la Sinagoga de todas las Naciones, iglesia evangélica.

En el 2016, otra institución religiosa se vio tragada por la tierra, provocando la muerte de 100 personas en el sudeste de Lagos. En el mismo año, y por si fuese poco, se desmoronó una edificación y concluyó en la muerte otras 30 personas.

Como es de suponerse, la precariedad, improvisación y falta de empatía son moneda de corte corriente en barrios de Nigeria. Allí, en las zonas más necesitadas, la ciudad crece con materiales inadecuados, sin fiscalización seria, usando madera en vez de metal. El portal Mundo cuenta que el Gobierno Federal y sus ejecutivos "se hacen de la vista gorda", asimismo, "los funcionarios cobran mordidas" por no hacer revisiones a conciencia para poder evitar accidentes.

Nigeria, una página arrugada y olvidada

Si bien el país africano ostenta la economía petrolera más potente de África, también cuenta con la mayor tasa de pobreza extrema. Tan solo $1,9 es el sueldo promedio al día y en el 2018, mediante un estudio, se llegó a la conclusión que más de 99 millones de ciudadanos eran pobres.

No obstante, no solo los edificios en Nigeria están en pésimo estado: puentes, escuela, centros de salud y carreteras corren la misma suerte. Un reportero local —cuyo nombre no fue revelado— mencionó que todo radica en la corrupción.

"Los políticos no invierten dinero en una escuela porque la comisión que pueden llevarse es escasa. Sin embargo, van a poner todos sus esfuerzos en carreteras, rotondas o terminales de aeropuertos. Es ahí donde pueden sacar tajada", aseveró el hombre de prensa.