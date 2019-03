Posponen juicio a expresidente panameño Martinelli para evaluación psiquiátrica

El juicio contra el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, acusado de espiar a positores durante su gobierno (2009-2014), fue pospuesto después de iniciar este lunes para que el exmandatario sea sometido a una evaluación psiquiátrica.

Dos horas y media después de iniciada la audiencia, el presidente del tribunal colegiado Roberto Tejeira la suspendió hasta que un psiquiatra forense determine, el próximo jueves, si Martinelli "puede enfrentar este juicio".

Le decisión fue tomada después de que la defensa pidiera reprogramar la audiencia por incapacidad psiquiátrica del exmandatario.

Después de la evaluación, el tribunal decidirá la fecha para reanudar el juicio.

"Me quieren matar. Me van a condenar sin pruebas porque me quieren joder", dijo Martinelli en una breve conversación con periodistas durante un receso.

"Aquí no se está hablando de salud mental, aquí se está hablando de una incapacidad dada por un psiquiatra", indicó Carlos Carrillo, uno de los abogados del expresidente.

Martinelli es juzgado en la sede del Sistema Penal Acusatorio en Ciudad de Panamá por presuntamente "pinchar", entre 2012 y 2014, las comunicaciones de unos 150 opositores a su gobierno.

La fiscalía pide una pena de 21 años de reclusión para el exmandatario, detenido en la cárcel El Renacer, a orillas del Canal de Panamá.

"La evaluación del psiquiatra forense nos va a dar certeza de cuál es la condición del señor Martinelli", dijo a periodistas el fiscal Ricaurte González.

"No quieren ir a juicio. El reto es que lleven a su acusado a juicio y que haga frente ala justicia", añadió.

Martinelli enfrenta cuatro cargos por delitos de inviolabilidad del secreto, derecho a la intimidad y contra la administración pública, aunque sus seguidores dicen que se trata de una "persecución política" del gobierno del presidente Juan Carlos Varela.

"Ricardo Martinelli es inocente y punto. Lo demás es accesorio", sostuvo Carrillo.

Todos los recursos perdidos

Esta es la primera vez que un expresidente panameño se enfrenta a un proceso judicial por delitos de carácter penal.

En el juicio está prevista la presencia de 175 testigos y más de 100 pruebas periciales y documentales.

Además, las partes han solicitado la comparecencia como testigos del actual presidente Varela, los expresidentes Martín Torrijos y Ernesto Pérez Balladares, y el empresario Stanley Motta de la aerolínea panameña Copa.

"No tengo dudas que Ricardo Martinelli al final de este juicio va a ser condenado por los cargos que pesan en su contra", afirmó James Aparicio, analista político y director del diario Metro Libre.

Martinelli fue extraditado desde Estados Unidos en junio de 2018, un año después de que fuera detenido en Miami, donde residía desde 2015 para eludir la acción de la justicia panameña.

Todos los recursos presentados por su defensa para evitar el juicio han sido rechazados.

Los tribunales también le negaron una solicitud de fianza de excarcelación por medio millón de dólares y múltiples peticiones de prisión domiciliaria por motivos de salud del exmandatario de 67 años, quien ha sido enviado en varias ocasiones al hospital por crisis de hipertensión.

"Si en cuatro años y medio no ha logrado ganar un solo recurso, es muy difícil que en el juicio, con tantos testigos, testimonios y con la presión mediática que hay, él tenga alguna posibilidad de salvarse de una condena", añadió Aparicio.

Espectáculo circense

Pese a estar detenido, Martinelli es candidato a diputado y alcalde por la capital panameña para las elecciones generales del 5 de mayo.

Además, algunos querellantes han advertido que uno de los tres jueces del Tribunal ha tenido cargos durante el gobierno de Martinelli.

"Que Panamá siente por primera vez a un presidente en el banquillo es importante, sin embargo, este proceso ha sido tan accidentado y tan circense que ha minado mucho la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial", dijo a AFP Carlos Guevara Mann, catedrático de Relaciones Internacionales de la Florida State University en Panamá.

Para Lina Vega, periodista y miembro de la directiva de Transparencia Internacional de Panamá, "con este panorama, el futuro del proceso y la suerte de Ricardo Martinelli es incierta, a pesar de la gran cantidad de evidencias en su contra".

Fuente: AFP.