Mujer insulta y golpea a sereno que le impidió hacer graffiti por el 8 de Marzo [VIDEO]

La jornada del 8 de Marzo, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, ha registrado un lamentable suceso realizado por una activista. El hecho ocurrió en el metro de Barcelona, cuando una mujer insultó y golpeó a un vigilante de seguridad del recinto luego de que este la descubriera realizando un graffiti en la estación del suburbano. Un video compartido en Youtube pudo registrar la violenta reacción que tuvo la joven con el trabajador de seguridad, a quién agredió en frente de todos los presentes.

Según comentan los testigos, la joven se encontraba pintando una de las paredes del metro con un spray rojo alusivo a la conmemoración del 8 de Marzo cuando llegó el vigilante. Como es protocolo, por esta acción, se le pidió su documento de identificación. Lo que parecen demostrar los gritos de la mujer, tal como se observa en las primeras imágenes del video compartido en Youtube, es que el hombre la toma del brazo. "¡Por qué vienes y me lo dices pero no me vengas cogiendo así!", dice la muchacha visiblemente molesta. Luego le pide que no la toque, de manera reiterada.

En el video, el miembro de seguridad se mantiene tranquilo y le continúa pidiendo a la muchacha que le entregue su documento de identidad. La postura del encargado de seguridad no hacen más que enfurecerla, tal como se registra en el video Youtube, razón por la cual le dirige las siguientes palabras: " ¡Eres un pedazo de mierda, y te lo digo en serio, vale. Eres un pedazo de mierda porque podrías hacer la vista gorda, soy una mujer y podías hacer la vista gorda ya que eres un hombre". Luego le dice que si el trabajador de seguridad "fuera una mujer" no le diría nada.

Pese a que el vigilante de seguridad no emite respuesta alguna a la joven, ella continúa gritando: "¡No tienes derecho a decirle a una mujer que está haciendo una mierda de escrito". A los segundos, la mujer extiende sus brazos para empujar al sereno quien viste un chaleco negro protector. Los testigos del hecho miran asombrados la escena.

Esta reacción de la mujer hace que el sereno la tome de los dos brazos para frenar su violenta reacción. El video viralizado en Youtube logra registrar las últimas incidencias del hecho, en el cual la mujer continúa gritando y desafiando al sereno.

Según confirman medios locales, el suceso no llegó a mayores; sin embargo, en redes sociales muchos criticaron el accionar de la joven, más aún, en una fecha conmemorativa tan importante como lo fue el 8 de Marzo.