Médico no pudo denunciar que niña era maltratada porque policía “no tenía computadora”

En Argentina han surgido nuevas revelaciones en el caso de la muerte de Bianca Godoy, una niña de cuatro años que sufría de maltrato infantil y abuso sexual. Ella falleció hace algunos días y la Justicia ordenó la detención de su padrastro y de su mamá.

El pasado 21 de diciembre alrededor de la medianoche Bianca Godoy fue atendida por el doctor Luis Ezequiel, dos meses antes de que muriera. Él la derivó al hospital Ángel Marzetti, de Argentina. En ese centro de salud la atendió el médico Elías Arrieta, quien pudo ver que la pequeña tenía signos de maltrato infantil: un hematoma en el cráneo.

De acuerdo a un medio local de Argentina, Info Cañuelas, el doctor dio aviso a los integrantes del Servicio a la Niñez y además avisó a los efectivos policiales de la comisaría más cercana. Sin embargo, la madre de Bianca Godoy y su pareja se fugaron del centro médico.

Contó que acudió a una comisaría de Argentina el mismo día para realizar la denuncia, pero los policías la recibieron. “Me dijeron que no la podían tomar porque no tenían la computadora para eso, me tomaron el número y me dijeron que me iban a llamar”, dijo el médico, de acuerdo al medio citado.

Esta revelación ha causado la indignación de la opinión pública de Argentina. A través de las redes sociales, usuarios se preguntaron si, de haber actuado con más atención, la policía hubiera podido evitar la muerte de la pequeña Bianca Godoy.

Después del fallido intento de denunciar el maltrato infantil que evidenciaban las lesiones en el cuerpo de la pequeña, Bianca Godoy fue internada en un hospital de Argentina después de dos meses, a inicios de marzo de este año. Murió hace unos días, producto de las heridas que tenía por violación sexual y violencia.