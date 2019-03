El notable gesto de la Policía al recuperar la gata de un niño autista

Luego de un despliegue policial por la ciudad, los efectivos de Estados Unidos recuperaron la gata de un niño autista. Luna, de 2 meses, fue sustraída de la bodega familiar, ubicada en Kingsbridge, Nueva York, el último sábado de febrero.

Suzie Peña e Ismael Díaz, padres del pequeño Jonathan (10), la acogieron en casa luego de que se enteraran de que su hijo tenía el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Desde entonces, Luna y él se volvieron inseparables.

El pasado 23, un hombre -quien vestía sudadera y capucha- entró a la tienda y seleccionó una bebida. Después se volvió hacia el felino, lo recogió y salió corriendo. Díaz notó su actitud agitada y se confundió cuando el cliente tiró un poco de dinero en su camino, diciendo que era para la bebida. A los pocos minutos se percató de que Luna no estaba.

"Mi hijo quedó devastado", contó a los medios locales. No sabían lo que le había pasado a su mascota hasta que revisaron las imágenes de la cámara de seguridad y se dieron cuenta de que había sido hurtada.

"(Jonathan) no ha dejado de llorar. Él no puede comprender. Le decimos que la policía está investigando, por lo que cada vez que ve a un oficial de policía, dice: '¡Mamá! ¡Mamá! Pregúntales, pregúntales si la encontraron", contó la progenitora.

The case of the Bronx bodega cat burglar has been solved! Our Neighborhood Coordination Officers from the @nypd50pct stopped by to visit Johnathan and drop off a “welcome home” gift for Luna. We’d say this was a purrfect ending to this story 😺. pic.twitter.com/iqWul6hbUm