Venezuela: régimen de Nicolás Maduro deporta a periodistas de Univisión

Debido a la crisis en Venezuela, periodistas de cadenas internacionales viajaron hasta el país petrolero para entrevistar a Nicolás Maduro, la cabeza del régimen chavista.

El equipo de Univisión, liderado por Jorge Ramos, se trasladó a Caracas, Venezuela, para conversar con el hombre que se hace llamar el ‘hijo de Chávez’. En la entrevista, el periodista mexicano le mostró un video en el que venezolanos rebuscaban entre camiones de basura y recogían restos de pan.

El resultado de mostrarle ese video a Nicolás Maduro fue la detención. Los periodistas de Univisión fueron retenidos en el palacio de Miraflores y posteriormente liberados.

"No le gustó, se paró, se fue y su ministro Jorge Rodríguez dijo que la entrevista no estaba autorizada y nos decomisó. Nos quitaron las cámaras, no nos la han regresado, nos quitaron las tarjetas (de memoria)", indicó el periodista mexicano Jorge Ramos.

"Me expulsan de Miraflores pero antes de salir me meten a un cuarto de vigilancia, en la entrada me piden mi celular y no se lo doy". A pesar de su negativa, el hombre de prensa indicó que de todas maneras los funcionarios de Venezuela se lo decomisaron.

Según las últimas informaciones, estarían en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para ser deportados de Venezuela en las próximas horas.

El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) publicó las fotos en Twitter donde se muestra a Jorge Ramos y a su equipo en el aeropuerto de Maiquetía. Los periodistas se dirigieron a a American Airlines para tomar el vuelo AA1483 poco después del mediodía, con destino en Miami.

Jorge Ramos y el equipo de Univisión había llegado a las ocho de la mañana al aeropuerto de Venezuela.

