AMLO obtuvo más de US$3 millones para programas sociales tras subasta de autos oficiales

El presidente Andrés López Obrador, sigue causando polémica en México. Esta vez su gobierno recaudó cerca de US$ 3.3 millones de dólares como parte de la venta de 197 vehículos oficiales en una subasta pública organizada el último fin de semana.

AMLO calificó de exitosa la subasta y dijo que el dinero recaudo será invertido en los programas sociales, en apoyo a las poblaciones más vulnerables de México. Explicó además que el dinero recaudado será usado para financiar la Guardia Nacional en un nuevo cuerpo de seguridad pública.

“Este dinero va ser destinado a los programas sociales, para el apoyo a personas con discapacidad, adultos mayores y becas”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa.

La subasta tuvo lugar en el aeropuerto militar de Santa Lucía del Estado de México, y contó con la participación de cerca de 700 personas interesadas en adquirir uno de estos lujosos automóviles.

Entre los vehículos subastados hubo camionetas, tractocamiones, furgonetas 'pick-up', automóviles compactos, motocicletas, camiones, tractores agrícolas, autobuses, remolques, un vehículo BMW blindado y un Audi también blindado. Estos autos servían para transportar y proteger al presidente mexicano.

Uno de los compradores fue un empresario que adquirió un Audi en 2 millones de pesos mexicanos. Este ofreció prestar el vehículo al presidente si lo necesitaba, pero sabe que López Obrador prometió prescindir de estos de convertirse en presidente.

"Él ofreció que si lo necesito, me lo va a prestar, me rayé, no lo voy a hacer pero le agradezco el gesto", comentó López Obrador.

Finalmente, el mandatario sostuvo que se vendrán más subastas como esta. Dijo que se prepara vender un grupo de aviones y helicópteros oficiales de los que se podría recaudar cerca de 10,000 millones de pesos equivalentes a US$ 523 millones de dólares.