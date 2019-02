Mujer embarazada muere por salvar a sus hijos de un atropello [VIDEO]

En Estados Unidos, una mujer embarazada de nombre Melissa Shawn de Loatch perdió la vida luego que se pusiera delante de un hombre que intentó atropellar a su familia, conformada por sus seis hijos y esposo, con su automóvil. La triste muerte de esta mujer ha sido denunciada por su pareja Sean, via Facebook y ha generado gran consternación por lo trágico del suceso.

El hecho ocurrió en el condado Rockland de Nueva York, según registra la nota compartida en Facebook. Esta madre, de origen latino, se encontraba en una tienda con sus seis hijos y su esposo. Allí, se encontraron con un hombre de nombre Jason Méndez, quien decidió empotrar su vehículo contra ellos luego de que su esposo Jason le pidiera que no fumara cerca de su familia, pues uno de sus hijos tenía asma.

En la primera embestida de este hombre contra la familia logró derribar a la mujer gestante, a su esposo Sean, creador de la denuncia vía Facebook, y sus seis hijos- con edades comprendidas entre 11 meses a 10 años. Después de este acto, Jason Méndez retrocedió y volvió a lanzar el vehículo sobre ellos, matando a la madre, quien se puso delante de sus hijos para protegerlos. Los agentes fiscales, según registra la nota de Facebook, validaron estas afirmaciones que dio la familia en Estados Unidos.

"Ella hizo lo que cualquier padre haría, es un ángel y es un héroe", señaló el tío de esta mujer quien tenia tan solo 32 años de edad. El autor de este crimen, Jason Méndez, fue acusado de asesinato luego de resistirse a la captura con una cuchilla de afeitar. La policía supo controlar el ataque del sujeto con una arma eléctrica ( taser).

A través de Facebook, la pareja de la mujer, Sean, despotricó contra el sujeto que asesinó a la madre de sus hijos: "Asesino, mataste a mi esposa, amante, mejor amiga, madre de mis 6 hijos de mi mundo", escribió el hombre en su cuenta personal de la red social. "Te odio", agregó.

Otras publicaciones hechas en Facebook dan cuenta del dolor de Sean, quien aun mantiene fotografías públicas junto a su esposa. Alguna de las últimas líneas que escribió fue referida a los sentimientos por esta madre de 6 menores, quien hoy ya no está con ellos: " Te extraño tanto, los chicos te quieren en casa. Te amo", "I want my wife back", son algunos de los mensajes que se pueden leer en su muro de Facebook.

Familia hospitalizada

La hija de dos años de la pareja tuvo una conmoción cerebral y se le realizó una cirugía en la pierna. El menor de 3 años registró heridas en el hígado. Ambos, junto a su padre y hermanito de 11 meses, se encuentran el hospital de la región. Los hijos mayores lograron salir ilesos de este ataque en Estados Unidos.