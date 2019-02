Evo Morales: “No podemos ser cómplices de una intervención militar” en Venezuela

Venezuela en crisis. El gobierno de Bolivia le ha dado su respaldo al régimen de Nicolás Maduro. El presidente Evo Morales señaló hoy en su cuenta de Twitter que el ingreso de ayuda humanitaria tendría un fin “intervencionista” por parte de Estados Unidos.

“Lamentamos que la ayuda humanitaria quiera ser utilizada como ‘caballo de Troya’ en Venezuela, para invadir y provocar una guerra”, afirmó Evo Morales. Así, critica la respuesta dada por Estados Unidos que ha llevado suplementos alimenticios para paliar la crisis venezolana.

“Los hermanos latinoamericanos no podemos ser cómplices de una intervención militar. Defender a Venezuela es defender la soberanía de América Latina”, aseguró el presidente de Bolivia.

El día de ayer Evo Morales ya había rechazado las “amenazas intervencionistas” realizadas, según el mandatario boliviano, por Estados Unidos. Además hizo un llamado a los mandatarios de América Latina para “unirse a nuestra lucha por la injerencia y la guerra”.

En plena crisis en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro y la Casa Blanca han establecido discursos paralelos. Por un lado, el líder chavista ha negado la existencia de la crisis venezolana y ha calificado a Juan Guaidó como un “títere” de Estados Unidos, por otro, el gobierno de Donald Trump ha impuesto sanciones económicas al país petrolero y ha respaldado al líder de la oposición, quien pide “cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

América Latina no ha permanecido indiferente. Los países que conforman el Grupo de Lima han reconocido a Juan Guaidó como presidente “interino” de Venezuela, mientras que México ha preferido no tomar partido. Por otra parte, el régimen de Nicolás Maduro no está solo. Además del presidente de Bolivia, Evo Morales; Vladimir Putin de Rusia lo ha respaldado a nivel diplomático.