Indignación en México por usar bidón de agua como incubadora para recién nacida

Miles de usuarios de Facebook mostraron su indignación tras el caso que se presentó en el hospital de Magdalena de Kino, de México, donde una bebé recién nacida fue asistida utilizando un bidón de agua. La denuncia se dio a conocer a través de la red social.

Dalia de Valdivia no pudo dar a luz en el hospital, puesto que, según Nohemí Hernández de Valdivia, abuela de la menor, una mujer que estaba en urgencias le dijo que no la podía aceptar porque no había cupo.

Esta situación obligó a Dalia a dar a luz en el auto de su esposo, ya que, de regreso a su casa, la mujer no resistió las fuertes contracciones del embarazo y dio a luz en plena carretera. La niña nació con un peso de 3 kilos y 700 gramos.

"Mi hijo tomó a su mujer y a su niña y regresó al Centro de Salud dispuesto a todo para que las atendieran. Y al verles las ingresaron, cuando ya la niña iba con tan baja temperatura que tuvieron que meterla a la incubadora, desarrollando un cuadro como de neumonía y con un quejido y flemas que según los médicos podía ser agua en sus pulmones", detalló la abuela de la menor.

Para atender las complicaciones de la menor, los trabajadores del hospital habían improvisado una incubadora utilizando un bidón de agua. Esta situación indignó a miles de usuarios de Facebook que no dudaron en reaccionar y compartir la publicación.

Frente a este caso, la Secretaría de Salud de Sonora realiza una investigación clínica al respecto, informó Ramiro Laguna Montiel, jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, señalando que se agotarán todas las instancias para determinar las responsabilidades necesarias. Así lo detalló en una publicación de Facebook.

Por otra parte, tanto la madre como la hija fueron dadas de alta hace unos días y la menor se encuentra estable.