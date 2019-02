"Arquitecto del genocidio, terror, opresión": vandalizan tumba de Karl Marx por segunda vez

La tumba del filósofo alemán Karl Marx, del siglo XIX, en el cementerio de Highgate, en Londres, ha sido atacada nuevamente en menos de diez días, esta vez con pintas en color rojo en el monolito que sostiene su efigie, anunció este sábado en Twitter la asociación que gestiona el sitio.

En las pintas se leen frases como "Monumento al Holocausto bolchevique, 1917-1953. 66.000.000 de muertos", "Arquitecto de genocidio, terror, opresión. Asesino en masa", "Ideología de la hambruna", "Doctrina de odio" y "¡Trabajadores de todos los países, uníos!".

El anterior acto vandálico a la tumba la hicieron en la inscripción frontal del monumento, la cual resultó dañada por los golpes de un martillo. El filósofo es uno de los huéspedes más conocidos del cementerio de Highgate. Su monumento está incluido en el listado de lugares de interés histórico excepcional por las autoridades británicas.

El cementerio, que cobra entrada a su establecimiento, compartió las fotografías en la red social condenando este segundo ataque calificándolo como "Insensato, estúpido e ignorante"

"Los vándalos regresaron al memorial de Marx en el cementerio de Highgate. (...) Piense lo que sea sobre el legado de Marx pero no es ésta la manera de imponer su punto de vista", escribieron en Twitter los gestionarios de la cuenta @HighgateCemeter.

Vandals back at Marx Memorial, Highgate Cemetery. Red paint this time, plus the marble tablet smashed up. Senseless. Stupid. Ignorant. Whatever you think about Marx's legacy, this is not the way to make the point. pic.twitter.com/hGKBMYGWNy