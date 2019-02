Cobró lotería con una máscara para que no lo reconozcan y no comparta su premio con nadie

Un hombre en Jamaica se robó la atención de los medios de su país y de las redes sociales luego de asistir a cobrar el dinero de un premio de lotería en el que resultó como ganador, vestido con un traje blanco y una máscara que hace referencia al asesino de la película ‘Scream’.

El ganador del premio mayor de la lotería Súper Lotto fue identificado como A. Campbell, el cual se hizo acreedor de 158 millones de dólares jamaiquinos, un equivalente a 17 millones de los americanos. Sin embargo, la historia que contó para decidirse a cobrar el cheque también es bastante particular.

Los resultados del premio fueron anunciados en noviembre del año pasado, sin embargo, recién se animó a asistir ahora debido a que, según aseguró, se sintió bastante enfermo debido a que se la pasaba pensando en cómo cobrar el premio sin ser reconocido.

"Miré mi boleto y corrí a mi baño y dije '¡Gané! ¡Gané! (...) Desde el día en que descubrí que gané, estuve enfermo. Mi cabeza me dolió por tres días porque estaba pensando mucho, si es lo que he estado anhelando (...) De verdad se hizo realidad. Tuve dolor de barriga durante dos semanas. A veces sentía tanto dolor que olvidé que gané", dijo al portal Jamaica Star.

Campbell reveló que decidió acudir con la máscara del recordado asesino serial ya que no deseaba ser reconocido por sus familiares, ni por sus amigos. No obstante, otro motivo es la precaución ante posibles robos que pueda sufrir luego que se sepa que es acreedor de tal cantidad de dinero.

El traje fue completo y no solo se quedó en la máscara. Campbell visitó de una túnica y guantes negros. El video de su celebración se volvió viral a través de las redes sociales.

Debido a esta última razón, la compañía Súper Lotto no se lo prohibió, es más, es una práctica que se ha acrecentado mucho en Jamaica debido a los frecuentes casos de inseguridad que se presentan en el país.

El hombre ha dicho que con el dinero desea emprender un negocio con el cual puede generar mayores ganancias para luego comprarse una casa o un departamento. “Me encanta el dinero”, dijo al citado medio.

This is that happiness only a #SuperMillionaire knows about😎 pic.twitter.com/xjRxtModuR

Este no sería el primer caso de una persona que acude a reclamar su premio de lotería con el rostro cubierto por una máscara.

En junio del año pasado una mujer se puso una máscara de emoji y se fue a recoger una fuerte suma de dinero que ganó al jugar la lotería.

Ellos anteponen siempre su seguridad ante todo. Los índices en su país en matería de delincuencia aumentan y un premio de lotería sería peligroso evidenciarlo públicamente.

And just like that, N. Gray goes from being an ordinary Jamaican to a #SuperMillionaire. Congratulations from Supreme Ventures. pic.twitter.com/OUrOkEvanc