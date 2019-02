Super Bowl 2019: A Donald Trump le gusta el fútbol americano, pero no quiere que su hijo lo juegue

Donald Trump, el mandatario de Estados Unidos, admitió que no le gustaría que su hijo juegue fútbol americano, con motivo del partido entre New England Patriots y Los Angeles Rams durante el Super Bowl 2019.

El presidente expresó su preocupación, y admitió que tendría “dificultades” para permitir que su hijo practique el futbol americano, ya que es un deporte asociado a los accidentes con secuelas de trauma cerebral.

Al ser entrevistado en vísperas del Super Bowl en Atlanta organizado por la Liga Nacional de Fútbol Americano o National Football League (NFL), Donald Trump consideró difícil la idea de ser dejar jugar fútbol americano al hijo que tiene con la primera dama de Estados Unidos.

Donald Trump mencionó que si su hijo quisiera, entonces lo dejaría jugar, pero no lo alentaría. La entrevista con sus declaraciones fue retransmitida el mismo día en el que los Patriots de Nueva Inglaterra y los Rams de Los Ángeles, Estados Unidos, se enfrentarán el el juego de la Super Bowl 2019, si bien el partido se verá a las 17:30 en México, a las 18:30 en Perú y en el país norteamericano.

Barron Trump, de 12 años, es mediocampista para la división de menores del equipo DC United, un club de fútbol. El presidente mencionó que estaba más cómodo con que su hijo practique ese deporte, que se conoce en Estados Unidos como ‘soccer’, que con el ‘american football’ o fútbol americano.

Aunque el mandatario de Estados Unidos aclaró que verá el Super Bowl en compañía de su familia y que le gusta el fútbol americano, declaró que le parecía un deporte “peligroso”.

“Odio decirlo porque me encanta ver el fútbol. Creo que la NFL es un gran producto, pero realmente creo que en lo que respecta a mi hijo…”, afirmó haciendo un gesto dubitativo. “Bueno, he oído a los jugadores de la NFL decir que no dejarían que sus hijos jueguen al fútbol”, concluyó Donald Trump.