Policía abraza a manifestante y retira agentes para permitir protesta contra Maduro [VIDEOS]

Este sábado, una vez más, miles de ciudadanos marchan por las calles de toda Venezuela bajo el liderazgo de Juan Guaidó, exigiendo la salida de Nicolás Maduro del poder. Las protestas contra el Gobierno se han caracterizado por una fuerte represión policial, pero en esta ocasión algo cambió.

El distrito de Barquisimeto, capital del estado de Lara en Venezuela, fue escenario de la voluntad legítima de los manifestantes ciudadanos como también de los agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes decidieron retirarse de la gigantesca manifestación sin ejecutar algún acto de violencia.

"Prefiero retirar a mis hombres antes que reprimir al pueblo", es la frase que dijo un comandante policial a los manifestantes de Barquisimeto que pidieron el retiro de los efectivos.

A través de Twitter, los ciudadanos venezolanos y medios de comunicación compartieron las escenas de agradecimiento de los manifestantes a los agentes policiales. Entre abrazos y aplausos los despidieron.

Esta marcha del 2 de febrero fue convocada por el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, e inició desde las 10:00 a.m en varios puntos del país petrolero, albergando a miles de manifestantes.

El hecho fue felicitado por distintas autoridades internacionales el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien agradeció la acción de los agentes de la Policia Nacional Bolivariana.

"Saludamos a los miembros de la PNB que se unen a su pueblo reclamando el fin de la dictadura y desobedeciendo al régimen usurpador", escribió Almagro en su cuenta de Twitter.

El diplomático fue quien dejó ver en su libreta una anotación que se leía "5.000 tropas a Colombia", anunció también que tiene una celda lista para Nicolás Maduro, por lo que le pide que renuncie y acepte la amnistía.

Massive protests in Caracas and across Venezuela, fighting for their democracy and to rid themselves from the shackles of the former regime. Even the police in Barquisimeto are supporting the protestors. The United States stands with the people of Venezuela! pic.twitter.com/heuRyN72Lj