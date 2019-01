Rusia: Buscan golpe de EstadoEEUU: Es un régimen mafioso

EFE, AFP Agencias

Rusia acusó en la ONU a Estados Unidos de querer "orquestar un golpe de Estado" en Venezuela, pero Washington aseguró que el presidente Nicolás Maduro lidera un "Estado mafioso ilegítimo" y llamó a todos los países a unirse "a las fuerzas de la libertad" en apoyo del opositor Juan Guaidó.

"Venezuela no supone una amenaza para la paz y la seguridad. En algún caso lo que representa una amenaza para la paz (...) es el intento de Washington de orquestar un golpe de Estado", dijo el embajador de Rusia Vasily Nebenzya en una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.

Pero el secretario de Estado, Mike Pompeo, subrayó que Maduro lidera "un Estado mafioso ilegítimo" y "que muchos venezolanos se están muriendo de hambre".

"Ahora es el momento para que cada nación elija de qué lado está. No más atrasos, no más juegos. O estás con las fuerzas de la libertad, o estás en la liga de Maduro y su caos", afirmó Pompeo. "Llegó la hora de apoyar al pueblo venezolano, reconocer al nuevo gobierno liderado por Guaidó y terminar con esta pesadilla. No hay excusas", insistió.

Pompeo también advirtió a Maduro que debe proteger a los diplomáticos estadounidenses en Venezuela, horas antes de que venza el plazo para que partan del país.

"Déjenme ser 100% claro: el presidente Trump y yo esperamos que nuestros diplomáticos sigan recibiendo protecciones previstas bajo la Convención de Viena", dijo. "No pongan a prueba a Estados Unidos en su resolución de proteger a nuestra gente".

Un proyecto estadounidense de declaración del Consejo de Seguridad sobre Venezuela que pedía otorgar "un apoyo pleno" a la Asamblea Nacional dirigida por el opositor Guaidó fue bloqueado esta mañana por Rusia y China.

Guaidó sí irá al diálogo

Mientras, Juan Guaidó dijo que está dispuesto a reunirse con funcionarios del Gobierno de Maduro para "lograr" el final de lo que considera es una "usurpación", aunque no confirmó ningún encuentro. "Estamos dispuestos a reunirnos con todos los funcionarios, a tener un acercamiento para lograr un gobierno de transición y elecciones libres", dijo.❧

8 días de plazo