EE.UU. pide a Nicolás Maduro que renuncie porque es la voluntad del pueblo venezolano

A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, confirmó que su nación reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, en sustitución de Nicolás Maduro. Agregó que el cambio de mandatario está avalado por la constitución venezolana.

“Los Estados Unidos reconocen la valiente decisión de Juan Guaidó de asumir el papel de Presidente interino según el Artículo 233 de la Constitución de Venezuela. Apoyamos a la Asamblea Nacional de Venezuela y a sus esfuerzos para establecer un gobierno de transición y preparar a Venezuela para elecciones libres y justas” se lee en su red social.

Asimismo, en un comunicado de prensa, solicitó a Nicolás Maduro que dé un paso al costado por el bien de la democracia: "El pueblo venezolano ha sufrido lo suficiente bajo la desastrosa dictadura de Nicolás Maduro. Le pedimos que se haga a un lado en favor de un líder legítimo que refleje la voluntad del pueblo venezolano” dice en el escrito.

Crisis en Venezuela. Por su lado, Nicolás Maduro ha manifestado que los vínculos con Estados Unidos están totalmente rotos: "El pueblo venezolano le dice no al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo. ¡Fuera, se van de Venezuela, basta de intervencionismo! Aquí hay dignidad. Estamos en una batalla histórica, que nadie baje la guardia" dijo.

¿Cómo llega al poder Juan Guaidó?

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora (desde el 2016) al régimen chavista de Nicolás Maduro, no admitió los resultados de las elecciones presidenciales del 2018 por considerarla fraudulenta.

Como poder del estado, la asamblea optó por nombrar como presidente ejecutivo al actual encargado de la asamblea, Juan Guiadó. Vale mencionar, que los partidos opositores al gobierno de Maduro que integran dicho órgano unicameral coordinaron en rotar el poder año por año y precisamente Guiadó de Voluntad Popular se encontraba al mando.