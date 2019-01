Cocodrilo devora a científica que le daba de comer

Un cocodrilo de cinco metros de largo atacó y devoró a una científica apasionada de los animales cuando le estaba dando de comer en el centro de conservación de especies del laboratorio CV Yosiki en Sulawesi del Norte, en Indonesia.

La víctima ha sido identificada como Deasy Tuwo, una científica de 44 años y jefa del laboratorio que albergada al reptil.Su cuerpo fue encontrado al día siguiente de ocurrido el hecho, en el estanque de los cocodrilos.

"El cocodrilo come pollo, atún y carne. Todo tiene que ser fresco, no come lo que ha estado congelado o fue matado hace algunos días. Ella era la jefa del laboratorio. Una persona callada. Estamos confundidos sobre cómo ocurrió todo", contó Merry Supit, una colega de Deasy en declaraciones para Daily Star.

Según hipótesis de la Policía local, Deasy daba de comer trozos de carne al animal apodado Merry, cuando el animal de más de 5 metros de largo tomó impulso con sus patas y pegó un salto atravesando la pared de concreto que lo separaba de la científica.

Luego de esto, arrastró a Deasy hasta el agua y la devoró viva, arrancándole el brazo izquierdo y mutilando su torso. Los empleados a la mañana siguiente notaron una "forma extraña" en el agua. Enseguida detectaron que el reptil tenía una parte del cuerpo de Deasy atrapado entre sus mandíbulas.

"Nos llamó la atención cuando descubrimos un objeto flotando en el estanque de los cocodrilos… era el cuerpo de Deasy", dijo Erling Rumengan, otro colega de la desafortunada científica. "Es muy probable que el cocodrilo saltara desde adentro. Quizá porque estaba lleno no terminó de comerse todo el cuerpo".

Los trabajadores lucharon para rescatar el cuerpo de la científica, porque el cocodrilo se resistía. Este domingo, lograron capturar y atar a 'Merry' para ser trasladado en una camioneta por la Policía a un centro de preservación de especies en Bitung para que se le realice un examen del estómago.

Las autoridades informaron que están tratando de localizar al dueño del reptil, quien sería un empresario japonés fundador del centro de investigaciones. "Necesitamos saber si tenía permiso legal para tener al cocodrilo y a otras especies costosas en su empresa. Si no lo tenía, será detenido", advirtieron.

Puedes ver aquí el video del traslado del cocodrilo de 5 metros de largo: