Médico extirpa un riñón pensando que era un tumor cancerígeno

En Florida, Estados Unidos, un médico cirujano deberá pagar una multa de 3000 dólares por haber extirpado un riñón pensando que era un tumor de cáncer. El hecho fue reportado por la Junta de Medicina Estatal en un informe recogido por The Palm Beach Post.

Según el medio, el doctor Ramón Vásquez debía realizar una operación llamada fusión espinal. Se conoce así a la intervención quirúrgica que permite que dos o más huesos de la columna se fusionen entre sí para formar uno compacto. Esto ayuda a que la columna crezca más recta.

Mientras realizaba la cirugía, el médico Ramón Vásquez, de Estados Unidos, encontró una masa en la región pélvica y pensó que era un tumor de cáncer. Al notar dicho bulto decidió extirparlo de inmediato para que posteriormente se hagan los análisis correspondientes sobre la enfermedad que había detrás.

Sin embargo, los mismos exámenes realizados después de la extirpación del supuesto tumor resolvieron que nunca se trató de cáncer. Ramón Vásquez, médico del hospital West Palm Beach, en Estados Unidos, había retirado el “riñón subdesarrollado y en buenas condiciones” de su paciente.

El médico Ramón Vásquez deberá pagar una multa de 3000 debido a que no tiene la responsabilidad completa en dicha negligencia médica. El cirujano de Estados Unidos alegó que parte de la culpa la tenían los dos médicos jefes responsables de la intervención quirúrgica.

Eso motivó a que las autoridades judiciales de los EE. UU. No tomen sanciones más drásticas con Vásquez. Las empresas aseguradoras de ambos cirujanos pagaron multas de 250 000 dólares cada uno. Sin embargo, ninguno de ellos enfrenta sanciones disciplinarias.

Dr. Ramon Vazquez, who mistook Maureen Pacheco’s “fully-functioning” kidney for a cancerous mass and removed it, has agreed to pay $3,000 in addition to other penalties. pic.twitter.com/C96wI6iy7p